شكرا لقرائتكم خبر عن معمر بريطاني بعد أول جرعة من لقاح أسترازينيكا: الان أحتفل بعيد زواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى معمر بريطانى يبلغ من العمر 82 عامًا، أول حقنة تطعيم من لقاح أسترازينيكا، ضمن حملة التطعيم التي أطلقتها بريطانيا اليوم باللقاح الجديد، لمكافحة الجائحة العالمية، طبقًا لما نشر في صحيفة ديلى ميل البريطانيةdailymail.





وكان البريطاني "بريان بينكر" الذى تجاوز الـ82 عامًا، ويعانى من الفشل الكلوى، حيث يخضع لجلسات غسيل الكلى، في أوائل الصفوف التي حصلت على اللقاح، اليوم، ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني، بعد أن يتم توفير نصف مليون جرعة من حقنة جامعة أكسفورد أسترازينيكا، وتم تخصيص جرعات اللقاح لكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة، على أن يتم تخصيص عشرات الملايين من اللقاح بحلول أبريل المقبل.

وأكد البريطاني "بينكر" عن سعادته بالحصول على اللقاح، الذى تم تطويره في مدينته أكسفورد، حيث إنه يتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجه الشهر المقبل مع زوجته، الأمر الذى يساعد لإداء مهامه اليومية بسلامة في ظل الموجة الشرسة التي يشنها الفيروس على الملايين في إنجلترا.

وكانت الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا تعهدت بتقديم مليوني جرعة أسبوعيًا بحلول منتصف يناير، في ظل مخاوف المملكة المتحدة بتراجع كميات إمدادات اللقاح، حيث تتزايد المخاوف أيضًا من أن لقاحات فيروس كورونا قد تكون غير فعالة ضد الطفرة شديدة العدوى في جنوب إفريقيا.

وكانت بريطانيا استعدت بتجهيز4 ملايين جرعة، عندما تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، إلا أنها حصلت على 530 ألف جرعة فقط.