شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية: نسبة مرضى كورونا المحتاجين للأكسجين لا تزيد على 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عماد قراعة، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن نقص الأكسجين يجب أن يتم تحديد نسبته بالجسم من خلال قياسه بجهاز معين أو من خلال تحليل غازات الدم، موضحًا أن نسبة التشبع بالأكسجين إذا انخفضت عن 93% في مرضى فيروس كورونا فإن المريض يحتاج إلى الأكسجين.



تحليل يحدد نسبة الاكسجين بالدم

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه يمكن إعطاء المريض القليل من الأكسجين من خلال قسطرة الأنف، وإذا لم يستجيب للجرعات المنخفضة من الأكسجين يتم زيادة النسبة تدريجيًا حتى تصل نسبة التشبع بالأكسجين إلى أعلى من 93%، أما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالرئة فيمكن إعطاء الأكسجين عندما يكون أقل من 90 %

وأضاف أن تناول الأكسجين له فوائد ومضاعفات وتتمثل المضاعفات فإذا تم إعطاء الأكسجين بنسبة تدفق عالية بدون داعى قد يؤدى إلى زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون، ويسبب فشل تنفسي من الدرجة الثانية وقد يسبب الوفاة.

وأوضح، أنه إذا كان الشخص سليم أو مصاب بفيروس كورونا، ولا يحتاج إلى أكسجين قد يؤدى إلى حدوث التهابات غير بكتيرية في الشعب الهوائية والقصبة الهوائية.

وقال إن نسبة مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى الأكسجين لا تزيد على 8 إلى 10%، وليس كل مريض كورونا بحاجة إلى الأكسجين، مؤكدًا أن بعض المرضى قد لا يشعرون بحاجتهم إلى الأكسجين، وهذا ما يسمى نقص الأكسجين بدون أعراض، أما في بعض الأحيان يمكن أن يشعر المريض بضربات قلب سريعة، وزرقان في الأطراف مع وجود صداع واضطراب في الاعصاب.

واوضح، أنه يتم قياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال جهاز معين أو من خلال تحليل غازات الدم، ويتم إجراءه خلال ثوانى في المستشفى أو في العيادات والتحليل يوجد في جميع المعامل .