شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ أكبر برنامج تطعيم فى العالم ضد كورونا بلقاحى أكسفورد وكوفاكسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهند، إن الهند على وشك بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، بعد يوم من موافقة الدولة رسميًا على الاستخدام الطارئ للقاحين مضادين لفيروس كورونا، أولهما لقاح أكسفورد-استرازينكا والآخر لقاح محلى هو كوفاكسين الذى أنتجته شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية.

وأضاف رئيس الوزراء بهذه المناسبة: "العام الجديد حمل معه إنجازاً جديداً لم يطور العلماء الهنود لقاحا واحدا فقط، بل لقاحين مضادين لـ فيروس كورونا"، نحن على عتبة بدء أكبر برنامج تطعيم في العالم، البلد كله مدين لجميع العلماء والفنيين".

وفى سياق آخر تحدث رئيس الوزراء الهندى مع علماء معهد لأبحاث الجلود بالهند CSIR مؤكدا أهمية تأهيل طلاب المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتبادل خبراتهم مع الجيل القادم، بالإضافة أن هذا من شأنه أن يساعد في تطوير الجيل القادم من العلماء الشباب.

أشار مودى إلى أن جودة الخدمات والمنتجات في الهند، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ستحدد قوة الهند في العالم مضيفا: نحن بحاجة أيضًا إلى حساب إنجازاتنا أيضا، وأضاف “علينا أن نضمن أنه ليس هناك طلب عالمي فحسب، بل أيضًا قبول عالمي لمنتجات صنعت في الهند، وعلينا تعزيز العلامة التجارية الهندية على أساس الجودة والمصداقية ".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الهند أضافت 16504 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان منظم الأدوية في الهند وافق على الاستخدام الطارىء للقاح كوفيشيلد الذى تنتتجه أكسفورد - استرازينكا بالتعاون مع معهد المصل الهندى سيروم، وكذلك لقاح كوفاكسين.