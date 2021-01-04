عدد مرات التبرز الطبيعي للأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 12:34 مساءً -

يعتبر تبرز الطفل بعد كل وجبة حليب من الأمور الشائعة، وخصوصاً لدى الأطفال حديثي الولادة، وتتباين عدد مرات التبرز من طفل لآخر، اعتماداً على مدى صحة جهازه الهضمي، ونوع الحليب الذي يتناوله والأم المتيقظة يجب أن تبقى واعية لملاحظة الاختلافات في نوع ولون البراز؛ لأنّ ذلك قد يدل على إصابة الرضيع بالمرض أو لا، وخصوصاً إذا كان البراز سائلاً جداً، كما يفضل أيضاً أن يتم دهن مؤخرة الأطفال بكريمات خاصة لحمايتهم من الإصابة بالطفح الجلدي. لمزيد من التوضيح والإفادة توجهنا للدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

عدد المرات وفقاً لنوع الرضاعة !

مرات البراز وفقا لنوع الرضاعة

عدد مرات التبرز للطفل حديث الولادة؛ إذا كان الطفل من الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، فإنّه من الطبيعي جداً أن يتبرز بعد كل رضعة، وذلك أثناء الأسابيع الأولى بعد الولادة.

والبعض منهم يظل يتبرز خمس مرات في اليوم حتى يصل لعمر العام الواحد، وبعضهم كل ثلاثة أيام.

وكلا النمطين يعتبر طبيعياً... وفقاً لنوع الرضعة التي يحصل عليها طفلك؛ هل هي رضعة صناعية أم رضاعة طبيعية من ثدييكِ؟

أما الأطفال الذين يتناولون اللبن الصناعي فغالباً ما تكون حركة الأمعاء لديهم أقل كثيراً من أولئك الذين يتغذون على الرضاعة الطبيعية.

لكن من الطبيعي بالنسبة لهم التبرز بعد كل رضعة أيضاً، عامة إذا كانت حركة الأمعاء لديهم منتظمة، والطفل يتصرف بنفس نشاطه المعتاد، فالتبرز المتكرر ليس مدعاة للقلق

و إذا كان هناك تغير مفاجئ في نمط تبرز طفلك وأصبح أكثر سيولة، فعليكِ مراجعة طبيبه؛ لأن ذلك قد يكون علامة على العدوى.

لون البراز يعكس صحة طفلك

لون البراز يعكس صحة طفلك

اللون الأسود المائل للخضار بقوام لزج: وهو نوع البراز الذي يخرج في الأيام الأولى بعد الولادة، وهو طبيعي جداً، ولا يستمر إلّا لمدة ثلاثة أيام فقط.

إذا استمر لأكثر من ذلك فعلى الأم مراجعة الطبيب.

اللون الأصفر بقوام محبب: وهذا لون البراز الطبيعي للأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون من حليب الأم، وتكون رائحته غير نفاذة.

اللون البيج بقوام غليظ: وهو لون براز الطفل الذي يتناول الحليب الصناعي، إلّا أنّه من الضروري الانتباه إذا كان جافاً، أو خفيفاً جداً.

اللون الأخضر الفاتح والمزبد: وهو اللون الطبيعي لبراز الأطفال حديثي الولادة، ويحدث بسبب قيام الأم بإرضاع الطفل لفترات قصيرة من كل صدر.

الأخضر الفاتح ..لون البراز الطبيعي

الأمر الذي يؤدي إلى حصول الطفل على كمية أكثر من الحليب الخفيف الذي يتكون في البداية، ولا يحصل على الحليب الأثقل، ولهذا يجب إرضاع الطفل مدّة عشرين دقيقة على الأقل من الثدي الواحد.

اللون البني المخضر: وهو لون البراز الذي يحدث عند بدء الطفل بتناول الأطعمة الصلبة غير الحليب.

اللون الأخضر الغامق: ويصبح لون البراز أخضر غامقاً عند إطعامه الأطعمة الجاهزة التي تحتوي على سولفات الحديد، ولا شيء يدعو للقلق بسبب هذا الشيء.

اللون الأسود: إذا تبرز الطفل برازاً لونه أسود ولم يكن طفلاً حديث الولادة، فيجب مراجعة الطبيب فوراً؛ لأنّ هذا مؤشر على وجود مادة الميلينا في الأمعاء.

اللون الأبيض: وهذا مؤشر على وجود نقص في المادة الهاضمة التي يتم إفرازها من الكبد، ويجب التوجه للطبيب فوراً.

عدد مرات التبرز تبعاً للعمر

عدد مرات التبرز تبعا لعمر الرضيع

على سبيل المثال في حال كان طفلك بعمر اليوم الواحد، فسوف يتبرز مرة واحدة، وعندما يصبح عمره يومين، فسوف يتبرز مرتين في اليوم وهكذا.

بالطبع يتوقف هذا الأمر عند عمر خمسة أيام، وهذا يعني أن الطفل حديث الولادة بعد خمسة أيام من عمره يتبرز حوالي خمس مرات خلال اليوم الواحد.

عدد مرات تبرز الطفل حديث الولادة بعد خمسة أيام من عمره يتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات تقريباً، وهذا يعد أمراً طبيعياً.

من الممكن أن يتغير عدد مرات التبرز بعد أن يبلغ طفلك ستة أسابيع من عمره، أي من الممكن أن يمر يوم أو أكثر دون أن يتبرز، أو من الممكن أن يستمر على الإيقاع ذاته أيضاً.

لا داعي للقلق في حال لم يقم الطفل بالتبرز لأكثر من مرة يومياً أو مرة كل عدة أيام، وخاصة في حال كان الطفل سعيداً ويكتسب وزناً باستمرار.

أما الذين يرضعون صناعياً فقد يكون عدد مرات التبرز لديهم ثلاث أو أربع مرات يومياً، كما من الممكن أن يمر عدة أيام دون تبرز.

عليك باستشارة الطبيب في حال لم يتبرز الطفل لأكثر من خمسة أيام.

متى يجب أن تستشير الطبيب؟

استشيري الطبيبإذا كان لبراز صلبا وسميكا أو رخوا ومائيا

إذا كان براز الطفل صلباً وسميكاً...إذا كان براز الطفل رخواً ومائياً.

براز الطفل فيه دم..البراز بلون الأسود أو الأحمر أو أبيض اللون

والآن عزيزتي الأم، هل لديك استفسارات عن عدد مرات التبرز الطبيعي للأطفال الرضع؟ اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365 .



