طرق بسيطة لتجنب آلام الظهر خلال الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 12:34 مساءً - من الطبيعي أن تشعر الحامل بآلام الظهر سواء في الشهر الأول أو في منتصف فترة الحمل، او حتى نهايته، ولكل مرحلة أسبابها ولكن تزداد الآلام في الثلث الأخير مع اقتراب موعد الولادة، ويجب على الحامل أن تدرب نفسها على خطوات وطرق بسيطة لتخفيف آلام الظهر، حيث تشير الدكتورة أحلام أبو يوسف، إختصاصية النساء والولادة لأهم هذه الطرق كالآتي. متى تبدأ آلام الظهر في الزيادة؟ تظهر في الشهر الرابع تظهر آلام الظهر مع الشهر الأول من الحمل بسبب تجمع الدم في الرحم لتكوين الجنين ويكون مشابهاُ لألم الدورة.

ولكن الألم يزداد مع نهاية الشهر الرابع، ويستمر حتى الولادة.

يكون السبب هو ضغط الجنين وزيادة وزنه.

وكذلك ضعف عضلات الظهر عموماً عند الحامل قبل حدوث الحمل، وعدم تمتعها باللياقة البدنية. أسباب ألم الظهر أثناء الحمل تحدث الآلام من الشهر الرابع زيادة وزن الحامل أثناء الحمل.

تغيرات هرمونية مختلفة تؤدي للشعور بالألم في الظهر.

تغيرات في الحوض خاصة عند اقتراب موعد الولادة.

تركز مركز ثقل الجسم في هذه المنطقة التي تحتمل العمود الفقري والجنين. فوائد الرياضة لآلام الظهر أثناء الحمل يجب ممارسة تمارين التمدد من الرياضات التي تفيد الحامل وتعتبر آمنة لها هناك رياضة المشي، وكذلك اليوجا، والرقص، والأيروبكس والسباحة.

ويفضل في حال وجود أي أعراض توحي بخطورة الحمل اللجوء إلى الراحة التامة مثل وجود النزف الرحمي، وكذلك نزول المشيمة قبل الجنين.

من المعروف أن الرياضة تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية، ولكن يجب أن تتم تحت إشراف الطبيب.

يمكن أن تمارس الحامل تمرين إمالة الحوض الدائمة للتخلص من آلام الظهر خاصة في الأشهر الأخيرة. نصائح لتقليل آلام الظهر أثناء الحمل الراحة ضرورية النوم الصحي ويفضل على الجانب ووضع وسادة بين الساقين.

المشي في الهوء الطلق.

عدم الانحناء الخاطيء.

عدم الاجهاد في الأعمال المنزلية، والحصول على قسط وافر من الراحة والنوم.

مارسة الرياضة المناسبة حسب ارشادات الطبيب.

عدم زيادة الوزن المبالغ فيها، وتناول الطعام الصحي.

الخضوع للمساج والتلديك لاراحة العضلات والشعور بالاسترخاء. والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في المربع أدناه وسوف يجيبك خبراء الخليج 365.

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