القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن مريض كلى تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.
وبذلك يصبح هذا الشخص هو أول الحاصلين على اللقاح خارج التجارب السريرية.
وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر، 82 عاما، باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش.
وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.
وقال :"سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".
وأضاف :"لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".
وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في 30 ديسمبر/كانون الأول على الاستخدام الطارئ للقاح.
وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر/كانون الأول برنامجا موسعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك.
كانت هذه تفاصيل خبر مريض كلى بريطاني.. أول الحاصلين على لقاح أسترازينيكا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.