مريض كلى بريطاني.. أول الحاصلين على لقاح أسترازينيكا في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن مريض كلى تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

وبذلك يصبح هذا الشخص هو أول الحاصلين على اللقاح خارج التجارب السريرية.



وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر، 82 عاما، باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش.

وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.

وقال :"سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".

وأضاف :"لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في 30 ديسمبر/كانون الأول على الاستخدام الطارئ للقاح.

وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر/كانون الأول برنامجا موسعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك.