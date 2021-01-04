"الوضع صعب".. كورونا قد يفرض عزلا عاما في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الإثنين، إن أعداد الإصابات بـ"كوفيد- 19" تتزايد بوتيرة سريعة في بعض مناطق البلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز" أن الحكومة لا تستبعد فرض أي إجراءات إضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلاً عاماً على مستوى البلاد.

وتابع: "الوضع صعب جداً فيما يتعلق بانتشار الفيروس".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تبحث فرض عزل عام على البلاد بأسرها، رد بالقول: "لا نستبعد أي شيء".

ووصف هانكوك بدء استخدام لقاح ثانٍ للوقاية من المرض طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بأنه "انتصار للعلم في بريطانيا".

وأشار إلى أنه سيكون طريقة الخلاص طويلة الأمد من الجائحة.

وذكر أن بريطانيا وزعت بالفعل مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك وهو ما يفوق باقي القارة الأوروبية كلها.