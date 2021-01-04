شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطرح لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا لتطعيم سكانها اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بريطانيا، تلقيح سكانها اليوم الاثنين بلقاح أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا، والذى طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا، لتروج لمكانتها كأول دولة غربية تطلق برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز Reuters.

وقالت الوكالة، إن بريطانيا التي تسرع في تطعيم سكانها بشكل أسرع من الولايات المتحدة وبقية أوروبا في محاولة لوضع الوباء وراءها، هي أول دولة تطرح لقاح أكسفورد / أسترازينيكا.

وقد طرحت العام الماضي لقاح فايزر Pfizer و شركةBioNTech الألمانية، ومن المتوقع أن يتم تطعيم أول شخص بلقاح أكسفورد/ أسترازينيكا اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، إنها وضعت أكثر من مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بالفعل أكثر من بقية أوروبا مجتمعة، مضيفًا أن طرح لقاح استرازينيكا Oxford / AstraZeneca كان انتصارًا.

وأضاف هانكوك: "هذا انتصار للعلوم البريطانية حيث تمكنا من الوصول إلى ما نحن عليه الآن"، "في البداية، رأينا أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج على المدى الطويل من وباء كورونا."

قامت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأمين 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا والذى يمكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات، مما يجعل توزيعه أسهل من لقاح فايزر.

وقال الموقع، إنه سيتم توسيع البرنامج ليشمل مئات المواقع البريطانية الأخرى في الأيام المقبلة، وتأمل الحكومة أن تقدم عشرات الملايين من الجرعات في غضون أشهر

المملكة المتحدة أولا..

أصبحت بريطانيا الشهر الماضي أول دولة تستخدم لقاح لفيروس كورونا من أنتاج شركتا Pfizer و BioNTech ، والذي يجب تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية.

اتبعت دول غربية أخرى نهجًا أطول وأكثر حذرًا في طرح اللقاحات، على الرغم من أن روسيا والصين تقومان بتلقيح مواطنيهما بعدة لقاحات مختلفة لا تزال تخضع لتجارب في المراحل الأخيرة.

وافقت الصين في 31 ديسمبر على لقاحها الأول لفيروس كورونا للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة سينوفارم Sinopharm المدعومة من الدولة، وقالت الشركة إن لقاح كورونا فعال بنسبة 79% ضد الفيروس.

قالت روسيا في 24 نوفمبر إن لقاح سبوتنيك Sputnik V ، الذي طوره معهد الجمالية، كان فعالاً بنسبة 91.4% بناءً على نتائج التجارب المرحلية الأخيرة بدأت التطعيمات في أغسطس وقامت بتلقيح أكثر من 100 ألف شخص حتى الآن.

وافقت الهند على لقاح Oxford / AstraZeneca يوم الأحد للاستخدام في حالات الطوارئ.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بنوع جديد وأكثر قابلية للانتقال، كان هناك ما يقرب من 55 ألف حالة جديدة وتوفي أكثر من 75 ألف شخص في البلاد بسبب كورونا خلال الوباء ثاني أعلى حصيلة في أوروبا.

بينما كانت الحكومة حريصة على الإشادة ببرنامج التطعيم الخاص بها باعتباره الأكثر تقدمًا في العالم، كان عليها أن توازن التفاؤل بهذه الرسالة وتناشد الجمهور الالتزام بالقواعد لمنع الإصابات الجديدة.

قال جونسون يوم الأحد، إنه من المرجح أن يتم فرض قيود أكثر صرامة، حتى مع وجود ملايين المواطنين الذين يعيشون بالفعل في ظل أشد مستويات القواعد صرامة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس فرض إغلاق وطني جديد، قال هانكوك: "لا نستبعد أي شيء".

كما أجبر انتشار فيروس كورونا البديل" المتحور" الحكومة على تغيير نهجها في التطعيم، تعطي بريطانيا الآن الأولوية للحصول على جرعة أولى من اللقاح لأكبر عدد ممكن من الناس على إعطاء جرعات ثانية، يجب أن يساعد تأخير توزيع الجرعات الثانية على تمديد العرض، وقد أثار تغيير الاستراتيجية انتقادات من بعض الأطباء البريطانيين.