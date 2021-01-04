شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ماهو هرمون الحب وماعلاقته بمصطلح "حلاوة البدايات"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب هرمون الأوكسيتوسين دورا هاما في جسم الانسان، حيث يعمل كناقل عصبي ويسمى أيضا بهرمون الحب أو العناق، نظرا لأنه المسئول عن تحريك المشاعر العاطفية تجاه الأشخاص، فضلا عن العديد من الوظائف البيولوجية في عملية الانجاب لدى النساء، طباق لتقرير ورد في موقع healthline.

ونتناول خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هرمون الحب في جسم الانسان.

س: لماذا أطلق على هرمون الأوكسيتوسين هرمون الحب؟

لأنه يلعب دورا في الحب خاصة بالمرحلة الأولى في الارتباط العاطفى الذى يشعر به الأشخاص، حيث كشفت دراسة سابقة عن ارتفاع مستويات هرمون الاوكسيتوسين لدى المقلبين على الارتباط.

س: ما وظيفة هرمون الحب في جسم الانسان؟

يلعب دورا هاما في عملية التكاثر، حيث يرتبط بالنشاط الجنسى للمرأة خلال الزواج، كما أنه مسئول عن الشعور بالئقة لدى الانسان، والعطف والإخلاص وتذكر الذكريات الإيجابية.

ما أهمية هرمون الأوكسيتوسين عند الانثى؟

هرمون الحب مسئول عن عملية المخاض وإفراز حليب الأم كما يلعب دورا في منح المرأة الشعور بالحب والرغبة خلال العلاقة الزوجية.

ما دور هرمون الحب في جسم الرجل؟

يساعد الأوكسيتوسين في تحريك الحيوانات المنوية، ومنح الرجل الشعور بالثقة بالنفس.

س: كيف ينتج جسمك الأوكسيتوسين في مستوياته الطبيعية؟

الأوكسيتوسين هرمون طبيعي، يتم إنتاجه عن طريق داخل منطقة صغيرة في قاعدة الدماغ التي تفرزها الغدة النخامية، ومن ثم يقوم بالوظائف المشار اليها.

س: كيف يتم ربط هرمون الحب بهرمون الدوبامين والسيروتونين؟

يطلق على تلك الهرمونات هرمونات السعادة وهى المسئولة عن وظائف تحسين المزاج والصبر والسعادة والحب لدى الانسان، ففي بداية العلاقة العاطفية يفرز جسمك هرمون الدوبامين وبالتالي تزداد مستويات هرمون السيروتونين الذى يقوم بإنتاج هرمون الأوكسيتوسين الذى يمنحك الشعور بالحب تجاه شخص محدد.

س: ماذا يحدث إذا تراجعت مستويات هرمون الحب لديك؟

إذا تراجعت مستويات هرمون الحب لديك تشعر بالقلق والتوتر .