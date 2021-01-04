شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لمكسرات أبو فروة..تقوى القلب وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكستناء أو أبو فروة من المكسرات الشتوية التي يقبل عليها الكثيرين أملا في الحصول على التدفئة خلال الطقس البارد، فهو يعد من الأطعمة الشهيرة التي يرجع عمرها إلى آلاف السنين، وتتعدد طريقة تناولها، حيث يمكنك تناولها مطهية أو محمصة داخل الفرن أو بدون طهى.

1.تعزيز الجهاز المناعى للجسم، نظرا لأنه يحتوى على فيتامين C وهذا يعد نادرا بين المكسرات، لذا فأنه يعد مصدرا جيدا للحصول على فيتامين سى الذى يحتاجه الجسم.

2. يحمي من السرطان نظرا لأنه مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، كما أنه غنى بحمض غنية الغاليك وحمض الإيلاجيك، كما أنه منخفض الدهون وغنى بفيتامين ج.

3.يدعم صحة القلب، نظرا لأنه غنى بمضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي ستاعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

4. تحسين عملية الهضم للأمعاء، نظرا لأنه يعد مصدر جيد للألياف، مما يساعد على الحفاظ على انتظامك ويدعم نمو البكتيريا الصحية في أمعائك، ويعد خيار جيد لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

5. ضبط مستويات السكر بالدم، حيث تساعد الألياف الموجودة في موازنة نسبة السكر في الدم و تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي يمكن أن تشكل خطورة على مرضى السكري.

6. تحسين وظائف المخ، نظرا لأنه غنى بفيتامينات عائلة ب مثل حمض الفوليك ، الريبوفلافين ، الثيامين، والتي تلعب دورا هاما في تحسين الوظائف العصبية.