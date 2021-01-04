أطعمة غنية بفيتامين A ضرورية لصحة الجسم

الإثنين 4 يناير 2021

يحتاج الجسم لمزيج متوازن من العناصر الغذائية المختلفة للاستمرار في العمل، وفيتامين (A) هو أحد المركبات الهامة المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم الداخلية.



تبلغ الحصة اليومية الموصى بها لفيتامين (A) عند الرجال 900 ميكروغرام والنساء 700 ميكروغرام والمراهقين والأطفال 300-600 ميكروغرام.

وتشمل بعض فوائد فيتامين (A) تقليل مخاطر الإصابة بالعمى الليلي، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، ويساعد الجلد عن طريق منع حب الشباب والحد منه، ويعزز صحة العظام، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي الغني بفيتامين (A) للحفاظ على أعضاء الجسم الداخلية وفقاً لمجلة نيو هيلث نيوترشن.

الجزر

مصدر ممتاز لمركب يسمى بيتا كاروتين، يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين A، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين (A)، كما يعتبر مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة والكالسيوم؛ لأنها مصدر للألياف وحمض الفوليك والحديد وقليلة السعرات الحرارية، ويمكن إضافة الفلفل للنظام الغذائي عن طريق إضافته إلى المعكرونة والسلطات وما إلى ذلك.

الحليب

يحتوي الحليب، خاصة الحليب منزوع الدسم، على نسبة عالية من فيتامين (A). ويعتبر الحليب، كذلك، مصدراً غنياً للماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام وتعزيزها، كونه مصدراً غنياً للبروتين، فهو يساعد أيضاً في إدارة الوزن.

المأكولات البحرية

تعد الأسماك، مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسلمون والتونة، مصدراً غنياً بأحماض أوميغا 3 الدهنية، تعتبر المأكولات البحرية أيضاً مصدراً ممتازاً لفيتامين A، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في صحة الشبكية.

البروكلي

يندرج البروكلي ضمن قائمة الخضراوات الأكثر قيمة غذائية. إلى جانب كونه مصدراً غنياً بفيتامين A، فإن البروكلي غني أيضاً بالفيتامينات B و C و E و K، وهو خيار صحي وسهل لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي؛ لأنه أيضاً مصدر جيد للبروتين والألياف، الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والسيلينيوم.