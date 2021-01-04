"تطعيم بنصف الجرعة".. خطة أمريكية لتوفير لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول أمريكي أن هناك خطة لتوفير نصف الجرعة المتوقعة من لقاح "موديرنا" من أجل تسريع جهود مكافحة الوباء.

وقال سلاوي، رئيس عملية "راب سبيد" المخصصة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بمقابلة عبر قناة "سي بي أس" الأمريكية، إن المسؤولين الفيدراليين يبحثون الفكرة مع "موديرنا" وإدارة الغذاء والدواء "إف دي إيه".



يذكر أنه يجب توفير لقاح "موديرنا" بجرعتين.

وقال سلاوي: "نحن نعلم، فيما يخص لقاح موديرنا، أنه إن حصل الأشخاص الذين تتفاوت أعمارهم بين 18 و55 عاما، على جرعتين بنصف الكمية، فإنه سيمكننا بذلك مضاعفة عدد الحاصلين على اللقاح بالجرعات المتوفرة لدينا".

وتابع: "نعلم بأنها (نصف الكمية) تحث استجابة مناعية مطابقة للجرعة الكاملة".

من جهتها، أعلنت المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية منها "سي دي سي" أنها قامت بتلقيح 4,225,756 بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، عبر البلاد حتى صباح السبت، وأكدت توزيع 13,071,925 جرعة.

ووافقت الولايات المتحدة على لقاح "فايزر"، الذي يجب أيضا منحه على جرعتين، وقد تأخرت جهود التلقيح رغم توقعات بأن يتم توفيره لحوالي 20 مليون شخص بنهاية عام 2020.

وعبر سلاوي عن تفاؤله بأن يتم تسريع جهود التلقيح، ونفى الأنباء حول منح الأولوية للأشخاص لأخذ الجرعة الأولى، والتقليل من كميات الجرعة الثانية، وقال إن تقسيم الجرعة الأولية إلى النصف يعد "خيارا مقبولا بالاعتماد على الحقائق والأرقام".

وقال سلاوي إنه سيتضح في الربيع القادم إن كان الحاصلون على اللقاح سيتمكنون من نشر المرض لغيرهم.