كورونا حول العالم.. اليابان تدرس إعلان الطوارئ وزيادة قياسية في أوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 85 مليونا و509 آلاف و30 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و850 ألفا و717 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 60 مليونا و457 ألفا و393 حالة، الإثنين.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

17 ألف إصابة جديدة في البرازيل





قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 17341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون حالة إصابة و196018 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.

مصر تسجل 1309 إصابات جديدة





قالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة وذلك مقابل 1407 إصابات و54 وفاة، السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها و7805 حالة وفاة".

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء، الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".

الصين تسجل 33 إصابة جديدة





ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، أنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وذلك ارتفاعا من 24 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.

وأشارت إلى أنها سجلت أيضا 40 حالة إصابة خالية من الأعراض وذلك ارتفاعا من 8 حالات في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في الصين إلى 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

5211 إصابة جديدة في المكسيك





قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5211 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و362 وفاة الأحد مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و448755 إصابة و127213 وفاة.

وذكرت الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة





سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,264 إصابة, فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 981 حالة وفاة.

زيادة قياسية في أوغندا





أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، الأحد، أنها سوف تحصل على لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بناء على التقارير المتاحة والتوصيات الواردة من اللجنة العلمية الاستشارية.



وذكرت صحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية في موقعها على شبكة الإنترنت أن البلاد شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19" بنسبة بلغت 88% أو 22 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة قولها في بيان صحفي، الأحد: "إن هناك حاجة ماسة للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، ليس فقط كاستراتيجية للحد من حالات الإصابة والوفيات المتصاعدة، ولكن كإجراء صحة عامة للتمكين من العودة الآمنة إلى ممارسة الحياة الطبيعية".

وأضافت الوزارة أن أوغندا سوف تدرس خيارات الاستعانة باللقاحات الأخرى مثل اللقاح الصيني، عندما يحصل على الموافقة من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة: "إنه سيتم توزيع اللقاح على أساس عادل يبدأ بالأكثر عرضة للخطر".

ووفق منظمة الصحة العالمية هناك 48 لقاحا تخضع للتقييم الاكلينيكي في مختلف دول العالم، بحسب الصحيفة.

اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ





قال رئيس مجلس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب جائحة "كوفيد- 19".



ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة، الأحد، نصفها تقريبا من المحافظات الأربع - طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داع ضروري.