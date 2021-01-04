شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تحميك من الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.. المكسرات والشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الجلطات القلبية والدماغية من أكثر الحالات المرضية التي تودى بحياة الأشخاص، لذا لابد من تجنب حدوث تلك الجلطات الدموية من خلال اتباع نظام غذائى صحى يعتمد على الأطعمة التي تقاوم تجلط الدم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على الدهون والتي تكون المسبب الرئيسى للإصابة بالجلطات ومضاعفاتها الخطيرة.

وحدد تقرير نشر في موقع webteb، بعض الأطعمة التي تحميك من الجلطات:

1.الشيكولاتة الداكنة، من أهم الأطعمة التي تحميك من الجلطات، نظرا لأنها تحتوى على مركبات الفلافونيدات التي تمنع تخثر الدم وتمنع تراكم الصفائح الدموية.

2. الطماطم التي تحتوى على حمض الكلورجينيك الذى يسهم في منع تراكم الصفائح الدموية التي تساعد على التجلط بالدم.

3.الأفوكادو والذى يحتوى على فيتامين e، الذى يحميك من التجلط .

4. المكسرات والتي هي أيضا غنية بفيتامين e، والذى يمنع تجلط الدم داخل الجسم ويزيد من الدورة الدموية داخل الجسم

5. البصل الذى يحتوى على مادة الكيرستين المضادة للأكسدة، والتي تمنع التصاق صفائح الدم.

6. تناول اسماك الماكريل، السردين، والسالمون، وكذلك زيت السمك، فكل هذه الأصناف تحتوي على الأوميجا 3 التي تعزز مستوى سيلان الدم و تمنع تكون الجلطة، وتحمي من الإصابة بمختلف أمراض القلب.

وحذر التقرير من تناول الطعمة الضارة التي تعرضك لتكون الجلطات والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون التي تؤثر على الشرايين والقلب، أبرزها الوجبات السريعة واللحوم التي تعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم.