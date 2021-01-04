5 نصائح من الطب النفسي لتحقيق أهداف العام الجديد 2021 وتغيير عاداتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الكثير من الناس أهدافاً لتحقيقها في العام الجديد، لكن القليل منهم يستطيعون أن يحققوا هذه الأهداف، ويستمروا في دائرة العادات القديمة التي تسيطر عليهم، في هذا التقرير جمعنا لكم نصائح من الطب النفسي تساعدك على تحقيق أهداف العام الجديد وجعلها واقعاً وتغيير العادات السلبية التي تسيطر على حياتك، وفقاً لما نشره موقع "CNN" الأمريكي.

نصائح من الطب النفسي تساعدك على تحقيق أهداف العام الجديد

1-إنشاء خطة: لتحديد الهدف، يمكنك اتباع إطار عمل والذي يرمز إلى الرغبات والنتائج والعقبات والتخطيط هذا يعني البدء برغبة وتخيل نتيجة إيجابية يمكن أن تنبثق من تحقيق هذا الهدف ثم تحدد أي عقبات تعوقك ، قبل أن تضع خطة للتنقل حولها.

2- تكديس نشاط ترغب في البدء به بعد عادة روتينية، كثير من الناس ينظفون أسنانهم كل يوم، لكن القليل منهم يستخدمون خيط الأسنان لذلك صمم علماء بريطانيون دراسة طُلب فيها من مجموعة من الناس استخدام الخيط قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، ومجموعة أخرى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

بعد ثمانية أشهر ، كان لدى أولئك الذين تدربوا على استخدام الخيط بعد تنظيف الأسنان عادة أقوى من المجموعة الأخرى.

3- ضع إطارًا لقرارك بشكل إيجابي: أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء نُشرت في مجلة PLOS One أن صياغة القرار بشكل إيجابي قد يكون وسيلة لزيادة احتمالية نجاحك.

لاحظ باحثون من جامعة ستوكهولم وجامعة لينشوبينج في السويد أن من يحلون أهدافهم "نهج" كانوا أكثر احتمالا بنسبة 12٪ للنجاح من أولئك الذين لديهم أهداف تتمحور حول تجنب شيء ما.

لذا فكر في صياغة القرار الخاص بك بهذه الطريقة "أريد أن أبدأ ركوب الدراجات" بدلاً من على سبيل المثال ، "أريد الإقلاع عن التدخين".

4- تقبل احتمال الخطأ وضعه في ذهنك واجعله بدلاً من محاولة ممارسة الرياضة كل يوم ، يمكن أن يكون هدفك هو ممارسة الرياضة 3 أو 5 أيام في الأسبوع.

5-ابحث عن شريك أو مرشد: إلى جانب التركيز على كتابة الأوراق والبحث عن عمل تشارك به شخصاً آخر.