شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنظمة غذائية للحفاظ على مناعة قوية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2020 عامًا غير عادي على مستوى الأوبئة وتحديات فيروس كوورنا، ومن أجل أن نبدأ في ممارسة الخيارات الغذائية الصحيحة وتعديل أنماط حياتنا للعبور إلى 2021 بسلام، يجب أن يتضمن نظامنا الغذائى 5 خيارات صحية لمناعة قوية، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية timesnownews وهى:

الاعتدال فى تناول التوابل

التوابل لها أهميتها في كل وجبة سواء فى المنازل أو المطاعم، فنحن نضيف التوابل إلى كل طبق نحضره، وهذه المكونات اللذيذة أكبر أداة للحفاظ على مناعتك وخفض الالتهاب، إلا أنك لن نستطع تحقيق الاستفادة من فوائد التوابل على صحتك، ما لم تتناولها بشىء من الاعتدال.



التوابل

أطعمة من غير سعرات حرارية

كثير من الناس يحلم بتناول الطعام دون اكتساب الوزن، وهذا يعني أننا نريد أطعمة لا تحتوي على أي سعرات حرارية، وإضافة العناصر الغذائية في كل خطوة، مثل التفاح، والبنجر، والجرجير، والبروكلي.

محفزات للصحة العقلية

يعتبر الكركم لها فوائد للصحة العقيلة بشكل كبيرلأنه معزز لمناعة الجسم، ويشجع تحسين الذاكرة والتركيز والإدراك من خلال زيادة نمو الخلايا العصبية الجديدة ومكافحة العمليات التنكسية المختلفة في الدماغ، ويوصي خبراء التغذية والصحة العامة بتضمينه في وجبة الإفطار اليومية.

الكركم

تناول نظامًا غذائيًا يرضي الروح

لا تنس إضافة أطباق في خطط وجباتك التي تجلب لك الراحة، هذا هو المكان الذي يتصدر فيه الخيشدي القائمة، لقد نشأ معظمنا وهو يأكل الخيشدي، ولذا فلدينا ذكريات جميلة عن هذا الطبق المتواضع. ولكن مع الوقت المحدود اليوم، اختر خيشدي متعدد الحبوب المعبأ مع الحبوب غير المصقولة.



نظاما غذائيا

أطعمة تشعرك بالشبع الطبيعى

تناول الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع بشكل طبيعي فهى إلى جانب كونها قوة مغذية، فهى مليئة بالفيتامينات مثل - فيتامينات ب - أو الثيامين الذي يعزز صحة الدماغ والجهاز العصبي، ومنها الحمص الذى يحتوى على حمض الفوليك وبيريدوكسين أو فيتامين ب6، مما يساعد على التحكم في مزاجنا من خلال مساعدة الجسم على إنتاج هرمونات السعادة - السيروتونين والنورادرينالين.