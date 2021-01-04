شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تقوى جهاز المناعة فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من خبراء التغذية والصحة العامة نصائح بأن يكون النظام الغذائي الشتوي المثالي عبارة عن مزيج من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

ووفقًا للدراسة التى نشرتها شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews فإن هذه الأطعمة ضرورية لتحسين مناعة الجسم وحمايته من الأمراض الشتوية،وهناك 4 أطعمة ينصح الخبراء بأن تضيفها إلى نظامك الغذائي بموسم الشتاء وهي:

الجزر

في موسم الشتاء، يعتبر الجزر من الأكلات التى تسبب الحفاظ على صحة عينيك من خلال تناول كمية كافية من الجزر، تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين أ ، ويعتبر الجزر مهما للحفاظ على صحة الجلد والتقليل من مخاطر الاصابة بالسرطان. ويمكن شربه كعصير أو إضافة الجزر إلى السلاطة لتعزيز مناعتك.



الجزر

البروكلي

يعتبر البروكلى، مصدرا غنيا بالكالسيوم وفيتامين أ وج و ك، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة وصحة العظام، لذلك ينصح الطباء وخبراء التغذية بأن يضمن البروكلى في نظامك الغذائي عن طريق تناوله في السلطة أو إضافته طبخه وعمل حساء البروكلى، وبيتزا البروكلى وأنواع معينة من الباستا والمكرونة بالبروكلى.



البروكلي

العسل

يعرف العسل بخصائصه الرائعة المضادة للالتهابات وتقوية المناعة، هذا يجعله عنصرا غذائيا مثاليا للاستهلاك في الشتاء لأنه يمكن أن يساعد في درء الأنفلونزا والبرد، وكذلك الحفاظ على دفء الجسم، يمكنك شربه مع كوب من الماء الدافئ كل صباح أو إضافته إلى وصفاتك عن طريق استبدال السكر.



العسل

البيض

البيض من الأطعمة الخارقة الغنية بالبروتين، والفيتامينات الطبيعية، هذه الخاصية تجعله صديقا مفيدا لإدارة الوزن، حيث أن استهلاك البيض يمكن أن يؤدي إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، فهو غذاء كامل، لاحتوائه على البروتين والدهن والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون

كما أنه غني بمغذيات يمكن أن توفر الدفء للجسم خلال فصل الشتاء.