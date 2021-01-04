شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 فوائد لـ حمص الشام مشروب الشتاء.. مش بس هيدفيك ده هيقوى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حمص الشام من أهم المشروبات الشتوية التي تساعدك على الحصول على التدفئة في ظل الطقس البارد، نظرًا لأنه يحتوى على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، لأنه يحتوى على كميات معتدلة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين وكميات منخفضة من الدهون.

1.ضبط الشهية حيث يساعد في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، لأنه غنى بالبروتين والألياف التي تنظم عملية الهضم، ما يساعد على تعزيز الشبع، حيث يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم.

2. الحفاظ على قوة العضلات نظرًا لأنه غنى بالبروتينات، الذى يساعدك في التحكم في الوزن وصحة العظام، نظرًا لأنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

3. يساعد في إنقاص الوزن من خلال المعادن التي يحتوى عليها، كما أنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، فهو مصدر جيد للبروتين والالياف، ما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

4. التحكم في مستوى السكر بالدم، نظرًا لأنه يحتوي على العديد من الخصائص التي قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، لأنه مصدر جيد للألياف والبروتين.

5. يساعد في تحسين عملية الهضم لأنه غنى بالألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على زيادة عدد البكتيريا الصحية في أمعائك وتمنع فرط نمو البكتيريا غير الصحية، وبالتالي تعمل على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.

6. الحماية من أمراض القلب، نظرًا لأنه غنى بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تعمل على تعزيز صحة القلب، والتي تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار .

7. الحماية من السرطان، لأنه يعمل على تعزيز إنتاج الجسم من مادة الزبد، وهو حمض دهني يسهم فى تقليل الالتهاب في خلايا القولون وبالتالي يسهم في تقليل الإصابة بسرطان القولون .