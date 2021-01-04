5 أطعمة تعزز زيادة الخصوبة لدى النساء وتقلل من مخاطر الإجهاض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروجسترون هو هرمون حيوى ينتجه الجسم بشكل طبيعي للعديد من وظائف الجسم، خاصة تلك المتعلقة بالخصوبة والحمل لدى السيدات، وعلى الرغم من أنه يعتبر هرمونًا أنثويًا، إلا أن الذكور بحاجة لإنتاج هرمون التستوستيرون وهو هرمون مرتبط بتطوره الجنسى.

ويساعد هرومون البروجسترون النساء فى أغراض مختلفة مثل الحفاظ على الرحم أثناء الحمل وتحسين الخصوبة وتعزيز وظائف المناعة لمحاربة التهديدات المناعية وتقليل مخاطر الولادة المبكرة والإجهاض وتنظيم الدورة الشهرية، حيث أن الخلل فى نمو هذا الهرمون قد يؤدى إلى حدوث أورام وسرطان الثدى.



الموز

وفقًا لموقع "boldsky" فإن هناك أطعمة تعزز هرمون البروجسترون بطريقة طبيعية، وهى

1- الموز

الموز من الأطعمة الغنية بفيتامين B6 والذى يساعد فى إنتاج هرمون البروجسترون والحفاظ على توازنه من خلال تقليل هيمنة الإستروجين، كما أنه يساعد أيضًا فى تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل القلق وتقلب المزاج.



الفول

2- الفول

غنى بالعناصر الغذائية مثل الزنك والماغنيسيوم وفيتامين B6، والتى تحافظ على مستويات البروجسترون من خلال تعزيز تكسير مشتقات هرمون الاستروجين وتقليله ومن ثم زيادة مستويات هرمون البروجسترون.



الأسماك

3- الأسماك

تحتوى على الأحماض الدهنية (أوميجا 3 وأوميجا 6) وهى ضرورية جدًا لإنتاج هرمون البروجسترون بشكل طبيعى، مثل الماكريل والسلمون والتونة والجمبرى.



الكرنب

4- الكرنب

يحتوى على ما يسمى بـ"الجينيستين" الذى يحفز إنتاج هرمون البروجسترون في المبايض إلى جانب منع نمو الخلايا السرطانية وتحسين الوظائف الجنسية والمساعدة فى النمو الإنجابى الصحى.



الدجاج

5- الدواجن

الدجاج الغنى بفيتامين B6 يعمل على زيادة خصوبة الإناث من خلال إنتاج أوعية دموية جديدة وتحسين عمل الجهاز التناسلى الأنثوى بشكل عام، بما فيها انتاج البروجسترون فى الجسم.