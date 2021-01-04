شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات سيئة مرتبطة بتناول المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن للمشروبات الغازية آثار جانبية وأن الإفراط من تناولها خطر، خاصة أنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

فيما يلى 5 عادات سيئة عند تناول المشروبات الغازية قد تؤثر على حياتك: 1- تناول أكثر من كوب يوميًا

تناول أكثر من كوب من المشروبات الغازية يوميًا يمكن أن يسبب خطرًا جسيمًا، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مجلة "American Medical Association" تفيد بأن شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية دفعة واحدة يمكن أن يعرض الشخص للخطر.

تناول أكثر من كوب من المشروبات الغازية يوميًا يمكن أن يسبب خطرًا جسيمًا، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مجلة "American Medical Association" تفيد بأن شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية دفعة واحدة يمكن أن يعرض الشخص للوفاة.

2- تناول صودا دايت

تعتبر المشروبات الغازية "الدايت" أكثر خطورة على الصحة من تلك المحلاة بالسكر العادى، حيث أكدت دراسة مجلة "American Medical Association" أن الافراط بتناول المشروبات الغازية المحلاة صناعيًا خطر.

3- اختيار مشروبات غازية عالية السكر

عليك تجنب المشروبات الغازية التي تحتوى على نسبة عالية من السكر بالرغم من أنه أفضل من تلك المحلاة صناعيًا، إلا أن هناك دراسة أجريت فى هذا الشأن تفيد بأن اتباع نظام غذائى غنى بالسكر يؤثر بشكل سلبى على الصحة ومن الأفضل الالتزام ببدائل صحية منخفضة السكر عند اختيار المشروبات الغازية.

4- تناول المشروبات الغازية ذات الألوان الزاهية

تتسبب المشروبات الغازية التى تحتوى على ألوان صناعية ومنها الأصفر والأحمر فى الحاق الضرر بالحمض النووى فى الجسم وقد تؤدى إلى الإصابة بالسرطان لذلك يجب التحقق من مكونات المشروبات الغازية ومحاولة اختيار تلك المصنعة من الألوان الطبيعية.



خطورة الكانز

5- تناول المشروبات الغازية من العلب

يجب محاولة تجنب تناول المشروبات الغازية "كانز" لأنها تحتوى على مادة "الإيبوكسى" التى قد تسبب ارتفاع ضغط الدم ومن ثم زيادة نسبة السموم بالجسم وهو ما قد يسبب خطر الإصابة بأمراض القلب.