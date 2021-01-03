سلاسل تجزئة تساعد بتوزيع لقاحات كورونا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سلاسل تجزئة بريطانية، إنها تعرض تقديم مساعدات نقل وإمداد فيما يتعلق بتوزيع لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد المضاد لمرض كوفيد-19.

وتعتزم سلسلة متاجر بوتس فتح 3 مراكز للتطعيم هذا الشهر، وقد يتبعها المزيد، حسبما نقلت وكالة برس أسوسييشن البريطانية "أيه بي" عن متحدث باسم الشركة، الأحد.

ويقدم صيادلة بوتس بالفعل تطعيمات ضد الإنفلونزا، ويجرون اختبارات فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لتقارير، تقترح سلسلة متاجر تيسكو أن وحدتها للنقل قد تساعد في عملية تخزين اللقاح وتوزيعه.

ولقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا أسهل في التوزيع عن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر/ بيونتيك، حيث لا يتطلب درجات حرارة شديدة البرودة عند التخزين، ويمكن تبريده.

ولم تتوفر معلومات بشأن تعاقدات محتملة مع الحكومة أو هيئة الصحة الوطنية البريطانية.