شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابتك بسرطان اللسان من خلال تلك المؤشرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان اللسان من الأمراض النادرة التي قد تصيب الشخص دون حدوث أعراض واضحة في المرحلة المبكرة، مما يجعل رحلة العلاج للمريض مؤلمة، خاصة في ظل عدم وجود أسباب علمية واضحة تسبب الإصابة به.

وحدد تقرير نشر في موقع healthline عن أبرز المؤشرات التي تنبئك بإصابتك بسرطان اللسان، من خلال بعض العلامات أبرزها:

1.الم البلع وعند تناول الطعام

2.التهاب الحلق المستمر الذى قد يرافقك في اغلب أوقات اليوم.

3.قرحة اللسان ووجود بقعة حمراء أو بيضا على لسانك.

4.نزيف من لسانك بدون سبب واضح.

وأرجع التقرير إلى أن بعض السلوكيات التي قد تمارسها هي التي تجعلك عرضة للإصابة بسرطان اللسان، ومنها التدخين او مضغ التبغ، والافراط في تناول الكحوليات، أو الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أو اتباع نظام غذائى سئ يعتمد على الدهون أكثر من تناول الخضروات.

واكد التقرير أن سرطان اللسان أكثر شيوعًا لدى الرجال الأكبر سنًا منه لدى النساء أو الشباب، حيث تعتبر سرطانات الفم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، حيث يتم تشخيص اصابتك به من خلال فحص جسدي لفمك للبحث عن علامات السرطان ، مثل القرحة التي لم تلتئم، مع إجراء فحص العقد الليمفاوية.

وأشار التقرير إلى أن إجراء خزعة من المنطقة المشتبه في إصابتها بالسرطان، تكون إحدى الخطوات التي يقوم بإجرائها الطبيب للتأكد من الإصابة بشكل حاسم، ويطلق عليها الخزعة الاقتطاعية وخلالها سيقوم طبيبك بإزالة قطعة صغيرة من السرطان المشتبه به، تحت تأثير التخدير الموضعي .

وأوضح التقرير أن علاج سرطان اللسان يكون من خلال عملية جراحية تسمى استئصال اللسان الجزئي، وخلالها يتم إزالة جزء من اللسان، والتي يرافقها آثار جانبية شديدة تشمل تغيرات في عملية التنفس ، والتحدث ، والبلع.