شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التغلب على كابوس "كورونا" في 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العام الجديد، لكل شخص العديد من الأهداف يسعى لإنجازها، ولكن يسيطر الإرهاق بشكل كبير على هذا الجيل خاصة بعد الظروف الصعبة التى مر بها العالم خلال العام الماضى نظرًا لتفشى وباء كورونا "كوفيد 19" والذى راح ضحيته ملايين الأشخاص.

فى تقرير منشور بصحيفة "الجارديان" البريطانية، ينصح الخبراء للبحث عن عادات جديدة تكون طويلة المدى من أجل التخلص من الإرهاق، وللتغلب على كابوس "كوفيد 19" المستمر فى 2021 ولم ينته بعد.

لديك 3 طرق يحث الخبراء عليها للتعامل مع صداع كورونا:

1- تقول خبيرة التغيير السلوكى، الدكتورة بريانا ورايت، إذا كنت تبدأ العام الجديد وتشعر بالإرهاق عليك عدم محاولة تغيير الأشياء مرة واحدة، بل يجب أن نبدأ بمحاولة تغيير شيء واحد وفى هذه الحالة يمكنك تحويل هذا الشيء لعادة تقوم بها بشكل يومى، مشيرة إلى أنه من الأفضل ألا يكون هذا الشيء صعب تنفيذى أحيانًا مثل ممارسة الرياضة التى تقيدنا بمكان وتوقيت معين، بل عليك البحث عن شيء قادر على تنفيذه مثل الاستيقاظ مبكرًا.



النوم الجيد والحديث مع الذات دون توبيخها لعلاج مخاوف كورونا

2- تحث الدكتورة كيت جريجوريفيتش، أخصائية أمراض الشيخوخة وطبيبة الطب الباطنى، ومؤلفة كتاب "البقاء على قيد الحياة"، على أهمية النوم جيدًا كأساس لصحة جيدة ويطول العمر، كما يمنحك المزيد من الطاقة ما يترتب عليه اختيارات لأطعمة أفضل وصحية وغيرها.

3- تنصح كيت جيمس، مدربة الحياة ومؤلفة كتاب "تغيير تفكيرك لتغيير حياتك"، بضرورة الحديث من النفس والتعاطف مع الذات، مشددة على أن هذا الشيء يساعد كثيرًا فى التخلص من الإرهاق الذى تسبب به كابوس "كوفيد 19" فى العام الماضى، موضحة أنه لابد الحديث مع النفس وألا تكون قاسيًا عليها.