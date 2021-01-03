البرازيل تسمح باستيراد لقاح أوكسفورد قبل إجازته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت البرازيل باستيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية قبل الموافقة عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، عن جهة الرقابة الصحية في البرازيل "أنفيسا" أن الطلب تقدمت به شركة "فيوكروز"، وهي شريك أسترازينيكا لإنتاج اللقاح في البرازيل.



وتهدف الخطوة إلى تعزيز قدراتها عندما تتم الموافقة على اللقاح.

وتعتزم "فيوكروز" تسليم أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح بنهاية النصف الأول من العام الجديد، وفقا لبيان لها صادر أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن "أنفيسا"، لم يتم إرسال طلب رسمي للاستخدام الطارئ أو التسجيل من جانب أسترازينيكا إلى الجهة الرقابية في البلاد.

وقالت شركة "فيوكروز" مؤخرا إن الموافقة على لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة قد يساعد في تسريع عملية اعتماده في البرازيل، والتي من المتوقع أن تنتهي بحلول 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ولم توافق البرازيل بعد على أي لقاح.

وذكر الرئيس جايير بولسونارو في الآونة الأخيرة أن بلاده قد تشتري لقاحات من إنتاج شركتي مودرنا وفايزر الأمريكيتين. كما تعول البلاد على "كورونافاك" وهو لقاح تطوره شركة سينوفاك الصينية وينتجه معهد بوتانان في ساو باولو.