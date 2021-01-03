النيابة المصرية تحقق في وفاة مرضى كورونا بمستشفى الحسينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت النيابة العامة المصرية الأحد، التحقيق في وفاة 4 من مرضى "كوفيد-19" إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل.

وقال مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية: "استدعت نيابة الحسينية في محافظة الشرقية مدير مستشفى الحسينية للعزل لاستجوابه حول واقعة وفاة 4 أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين".



ويتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي منذ السبت مقطعا مصورا تظهر فيه غرفة عناية مركزة ومرضى على أسرّة فيما يسمع صوت من يصور قائلا "كل من هو في الرعاية مات .. كله مات. ليس هناك إلا طاقم التمريض .. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وبدا طاقم التمريض في الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية، بين من يحاول إنعاش المرضى ومن يعاني حالة انهيار.

وفي بيان الأحد، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد "توافر مخزون كاف من غاز الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات" مصر.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن "حالات الوفاة الـ4 التي وقعت بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية توفوا في فترات زمنية مختلفة، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم".

وسجلت مصر بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة المصرية، نحو 141 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 7700 حالة وفاة.