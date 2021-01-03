شكرا لقرائتكم خبر عن قصة طفل بريطاني مصاب كورونا غير قادر على المشي أو النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت أم من مقاطعة سومرست ببريطانيا، من عدم التهاون مع فيروس كورونا عند الأطفال، بعد أن عانى ابنها البالغ من العمر 11 عاما من تورم شديد وحكة في أصابع القدم منذ أن أصيب بفيروس كورونا في نوفمبر.

ووفقًا لتقرير صحيفة ميرور "mirror" حذرت الأم، من أعراض نادرة لفيروس كورونا أصاب ابنها لدرجة أنه لا يستطيع النوم أو المشي بشكل صحيح، قالت لويز مالي، 36 عامًا، "من الصعب رؤية طفلك يتألم وبحلول الأسبوع الخامس أو السادس كان يبكي في الليل لأن أصابع قدمه كانت متورمة للغاية.

"منذ أن نشرت حول هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس يوك"، تلقيت رسائل كثيرة من الأشخاص ليقولوا إن طفلهم لديه نفس الشيء، قائلة: "رأيت الكثير من الصور لأقدام الناس في هذه المرحلة، وابنة امرأة لديها نفس الأعراض تمامًا مثل جوشوا".



مريضة تحذر من أعراض غريبة لفيروس كورونا

بعد عطلة نصف الفصل في أكتوبر، عاد الطفل جوشوا إلى المدرسة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم إرسال فصله بأكمله إلى المنزل بسبب حالة إيجابية بين الموظفين، وبعد أسبوع، بدأ يعاني من مشاكل في قدميه.

وقال الأم: "اعتقدنا أنها كانت نوعًا من قدم الرياضي، لذا حصلنا على بعض الكريم من الصيدلي، وفي البداية تأثرت أخمص القدم ولكن الحكة سرعان ما انتشرت إلى "قمم وجوانب أصابع قدميه" ولم يساعدها الكريم، وتم استبدال العلاج ولكن لم يحدث أي منهما أي فرق.

وأضافت: عندما عاد إلى المنزل من المدرسة وخلع حذائه ودفأت قدميه، زاد الألم، وكانوا أسوأ وقت النوم وأول شيء في الصباح، فكانت إحدى القدمين باردة والأخرى ساخنة جدًا."



اقدام الطفل

كان الطفل مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعندما لم تتحسن قدميه بعد شهر، بدأت أمه في التساؤل عما إذا كان ذلك رد فعل على أدويته.

أخذته الأم إلى وحدة الإصابات الطفيفة المحلية وشاهدته ممرضة قالت إنه لا توجد عدوى، لكنها اعترفت بأنها لا تعرف ما هو الخطأ في قدميه، وأن على الطبيب فحص أدويته.

وفي أغسطس، ذكرت الكلية الملكية للتمريض البريطانية، أن الطاقم الطبي يجب أن يراقب "إصبع القدم Covid" الذي يمكن أن يبدو مثل تورم الأصابع وغالبًا ما يظهر في المرضى الذين يواصلون اختبار فيروس كورونا.

بعد يوم واحد، حجزت والدة الطفل موعدًا هاتفيًا مع الطبيب العام الذي قام بتشخيص "كوفيد تو"، الذى وصف كريم هيدروكورتيزون 1% وإيبوبروفين للألم، لكن الكريم "لم يحدث فرقًا".



تورم قدك الطفل

وقالت: "قضينا الليل حيث لم يستطع النوم ووجد صعوبة كبيرة في المشي، لأنه كان يعاني من ألم شديد، وفور نقله للمسشتفى تم اخبارنا أنه من مضاعفات فيروس كورونا، والآن بعد شهرين ، بدأت أقدامه في الظهور بشكل أفضل.

وحذرت الأم، الأمهات والآباء الآخرين على Facebook من الأعراض الغريبة التي سيخطئ بعض الآباء في تشخيصها على أنها تورم الأصابع، وضرورة توخى الحذر .