صحة ورشاقة

المرحلة التالية من تطعيمات كورونا في الولايات المتحدة ستكون فوضوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدد من العلماء والخبراء إنه من المرجح أن تكون الجولة التالية من التطعيمات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر صعوبة من الأولى، التي تم فيها تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور الرعاية، وتوقع العلماء أن تكون المرحلة الثانية من التطعيمات "أكثر بشاعة وفوضوية"، ويواجه تحديات كبيرة، وفقًا لموقع "إنسايدر".

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وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بأن تعطي الأولوية للعاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر في المرحلة التالية من التطعيمات وهذه الفئة أكبر بكثير من الفئة السابقة، حيث يقدر عدد سكانها بـ 49 مليون شخص في حين بلغ عدد المجموعات الأولية 24 مليون شخص فقط علاوة على ذلك ، قد يكون من الصعب تحديد حالة "العامل الأساسي" وقد تختلف حسب الولاية.

وأخبرت العديد من إدارات الصحة بالولاية  بما في ذلك تلك الموجودة في كولورادو وكونيتيكت وإنديانا وماريلاند ونيوجيرسي وبنسلفانيا وفيرمونت وفيرجينيا أنهم لا يزالون يفرزون الخدمات اللوجستية لمن سيحصل على التطعيم بعد ذلك ، وكيف سيتم إعطاء الأولوية للأفراد وأي المواقع ستساعد في التطعيمات. وقالت بعض الإدارات إنها تأمل في الانتهاء من المعايير في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون الأمريكية: "سيصبح الأمر أكثر بشاعة"، مضيفاً إن هذا الجدول الزمني بطيء للغاية.

وقال: "هذا ليس وكأننا على بعد شهور من تلقيح أشخاص يبلغون من العمر 80 عاما نأمل أن نكون على بعد أسابيع من تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا لا أفهم كيف سنفعل ذلك، ولا أحد آخر يفعل ذلك أيضًا."

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وقالت إدارات الصحة بالولاية إن اللقاحات ستكون متاحة في مجموعة من المستشفيات المحلية والإدارات الصحية والصيدليات والمكاتب الطبية والمراكز الصحية المؤهلة

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الأشخاص تحديد مواعيد للتطعيم في هذه الولايات أو غيرها ، أو ما إذا كنا سنرى المزيد من الطوابير الطويلة.

وقالت ماريسا ليفين، أستاذة الصحة العامة في جامعة جنوب فلوريدا: "لا أرى اتصالًا واضحًا وموجزًا ​​بشكل موحد حول كيفية الحصول على اللقاح حيث يتم طرحه في منتدى عام خارج، على سبيل المثال ، موظفي المستشفى".

وأضافت "يحتاج الناس إلى معرفة كيفية الحصول على اللقاح، ومتى يحصلون على اللقاح، ومن يجب أن يحصل على اللقاح، ثم كيف يتم اتخاذ هذه القرارات."

وأضافت أن جعل الناس يصطفون في طوابير "يبدو لي طريقة خطيرة للغاية للتطعيمات".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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