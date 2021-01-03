صحة ورشاقة

الاتحاد الأوروبى يعرض دعم شركات المنتجة للقاحات كورونا للتوسع فى27 دولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعرض دعم شركات المنتجة للقاحات للتوسع فى27 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير صادر من الاتحاد الأوروبي، أنه على استعداد لمساعدة شركات الأدوية على توسيع إنتاج لقاح لفيروس كورونا لإزالة  التحديات والعوائق التي تواجههم خلال عملية التوزيع، مما يؤثر على مواعيد برامج التحصين والتطعيم في العديد من الدول، طباق لما نشر في موقع medicalxpress.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبى، أن عملية التأخير في الحصول على اللقاحات المعتمدة ترجع إلى نقص الإنتاجية، وليس للتخطيط الأوروبى، مؤكده أن العقبة الراهنة ليست حجم الطلبات ولكن النقص العالمي في الطاقة الإنتاجية.

c1e9bd11de.jpg

وأشارت مفوضة الصحة إلى أن بروكسل قدمت 100 مليون يورو لشركة "بيونتيك" الألمانية ، التي طورت لقاح فايزر، للمساعدة في بناء القدرة الإنتاجية.، موضحة أن كتلة الاتحاد الأوروبي على استعداد لبذ مجهود من اجل دعم حملات التطعيم المنتشرة في أنحاء دول الاتحاد.

 

وأكدت أن الوضع سيتحسن بعد أسبوع من بدء التطعيمات بوتيرة متفاوتة على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أيضا أن الاتحاد سيتفاوض للحصول على جرعات لقاح إضافية من بيونتيك لفترة طويلة، حيث تم إبرام عقود للحصول على لقاحاتهم من قبل الاتحاد.

71a67e4f97.jpg

يأتي ذلك بعد أن وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، على لقاح فايزر في 21 ديسمبر الماضى، في حين تم الموافقة على لقاح أسترازينيكا من قبل المملكة المتحدة.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا