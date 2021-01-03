شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعرض دعم شركات المنتجة للقاحات كورونا للتوسع فى27 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير صادر من الاتحاد الأوروبي، أنه على استعداد لمساعدة شركات الأدوية على توسيع إنتاج لقاح لفيروس كورونا لإزالة التحديات والعوائق التي تواجههم خلال عملية التوزيع، مما يؤثر على مواعيد برامج التحصين والتطعيم في العديد من الدول، طباق لما نشر في موقع medicalxpress.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبى، أن عملية التأخير في الحصول على اللقاحات المعتمدة ترجع إلى نقص الإنتاجية، وليس للتخطيط الأوروبى، مؤكده أن العقبة الراهنة ليست حجم الطلبات ولكن النقص العالمي في الطاقة الإنتاجية.

وأشارت مفوضة الصحة إلى أن بروكسل قدمت 100 مليون يورو لشركة "بيونتيك" الألمانية ، التي طورت لقاح فايزر، للمساعدة في بناء القدرة الإنتاجية.، موضحة أن كتلة الاتحاد الأوروبي على استعداد لبذ مجهود من اجل دعم حملات التطعيم المنتشرة في أنحاء دول الاتحاد.

وأكدت أن الوضع سيتحسن بعد أسبوع من بدء التطعيمات بوتيرة متفاوتة على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أيضا أن الاتحاد سيتفاوض للحصول على جرعات لقاح إضافية من بيونتيك لفترة طويلة، حيث تم إبرام عقود للحصول على لقاحاتهم من قبل الاتحاد.

يأتي ذلك بعد أن وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، على لقاح فايزر في 21 ديسمبر الماضى، في حين تم الموافقة على لقاح أسترازينيكا من قبل المملكة المتحدة.