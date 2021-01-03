كينيا تواجه كورونا بـ24 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت كينيا 24 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" التي تطورها شركة أسترازينيكا الإنجليزية السويدية وجامعة أوكسفورد البريطانية.

وذكرت صحيفة "ستاندرد ديجيتال" الصادرة في نيروبي، نقلا عن وزير الصحة موتاهي كاجوي، أن أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا يجري أيضا مفاوضات مع مطوري لقاح سينوفارم الذي تدعمه الحكومة الصينية وكل اللقاحات الأخرى التي أجازتها قبل منظمة الصحة العالمية.



ومن المتوقع أن تحصل كينيا على حقن اللقاحات خلال الخمسة والأربعين يوما المقبلة.

ووفقا للصحيفة، فإن أطقم الرعاية الطبية وضباط الشرطة والمدرسين والطلبة أول من يحصل على التطعيمات، التي ستكون اختيارية.

وحتى اليوم الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، سجلت كينيا 1685 حالة وفاة، و96 ألفا و802 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الكينية.

ومددت البلاد حظر التجوال الليلي حتى يوم 12 آذار/ مارس المقبل.