شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أسرة بريطانية ماتت بكورونا.. الابنة خلعت قناع الأكسجين لوداع أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاح فيروس كورونا أسرة بريطانية واحدة، وتركها تكافح من أجل التنفس، بعد أن نقلت الأم وابنتها إلى العناية المركزة بعد الإصابة بالفيروس القاتل.

وكشف تقرير جريدة ديلى ستار "dailystar"، عن أن المريضة نشرت صورة أخيرة مع والدتها ماريا ريكو وهي ممسكة بأيديهما من أسرة الرعاية الداخلية، ولكن بعد 24 ساعة فقط،و ماتت الأم البالغة من العمر 76 عامًا.



أم وابنتها مصابات بفيروس كورونا

وأضافت أنابيل شارما البالغة من العمر 49 عامًا: "السرعة التي دمرها كوفيد 19عبر عائلتنا كانت مخيفة، يمكن لأي شخص الحصول عليه، ولا تعرف إذا كنت ستنجو".

وقالت: "إذا كان أي شخص يفكر في خرق القواعد، فسأحثه على أخذ الأمر على محمل الجد والتفكير فيما قد يكون عليه الأمر عندما تشاهد والدتك تموت، أو يقال لك إنك قد لا تعيش.



ام وابينتها مصابات بكورونا

وتابعت "كنا حريصين للغاية حيث كانت أمي تعيش معنا، فقد تم توصيل الطعام لدينا ولم أقم بتشغيل المدرسة إلا من قبل، لم أكن أعتقد مطلقًا أن فيروس كورونا سيضربنا - لكنه فعل ذلك. "

في لحظاتها الأخيرة، خلعت ماريا قناع الأكسجين لتودع أنابيل وشقيقتها، التي سُمح لها بالذهاب إلى الجناح في معدات الوقاية الشخصية.

كانت الأسرة قد أصيبت بالفيروس منذ سبتمبر بداية من الطفل الذى يبلغ 12 عاما، بعد عودته إلى المدرسة، وصولا إلى الأم وزوجها والأبن الأخر والأم، وقد تم نقل الأم وابنتها إلى مستوصف ليستر الملكي ببريطانيا في منتصف أكتوبر، ووضعهما على الأكسجين على بعد بضعة أسرّة من بعضهما البعض.

بعد أسبوعين، قام الأطباء بدفع سرير ماريا بجوار سرير أنابيل ، حيث أوضحت الجدة أنها وقعت على أمر "عدم الإنعاش"، وفي اليوم التالي ، نقل الأطباء أنابيل إلى سرير والدتها وتوفيت ماريا بينما غادرت أنابيل المستشفى بعد شهر لكنها أصيبت بأضرار بالغة في الرئتين وتحتاج إلى الأكسجين للتعافى.