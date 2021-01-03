فرنسا ترصد 61 بؤرة من إنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت فرنسا 61 بؤرة انتشار لإنفلونزا الطيور في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، معظمها في منطقة لاند، جنوب غرب البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية، الأحد، أن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.



وأفاد تقرير الوزارة الأخير الذي نشر في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.

واستنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة واعتبرته خطوة "غير فعالة من الناحية الصحية كما أنها غير مقبولة أخلاقيا".