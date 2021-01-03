مليارديرات كورونا.. الفيروس يقتل ويصنع الأثرياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجلة فوربس،ما لا يقل عن 50 طبيبا وعالما أدرجوا في قائمة المليارديرات بعد تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت المجلة الأمريكية،أكثر من نصف هؤلاء هم من الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا لأول مرة.

وتضيف" بفضل الجائحة انضم لنادي المليارديرات العديد من المستثمرين بقطاع الأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية "

ورصد تقرير "فوربس" أبرز قائمة المنضمين حديثا لأثرياء العالم ،ووفق المجلة زادت قمية ثرواتهم عن مليار دولار في خضم أزمة كورونا وهم كالتالي..

أوغور شاهين مؤسس بيونتيك

قبل 13 عاما وتحديدا في 2008 أسس الطبيب أوغور شاهي بالشراكة مع زوجته شركة "بيونتيك" في ألمانيا، ولم يكن يتخيل أن يتحول إلى أحد الملياديرات.

أوغور الذي يمتلك 17% من أسهم الشركة التي شاركت مع شركة "فايزر" الأمريكية في تطوير أول لقاح معتمد في أمريكا بنسبة فعالية 95% للوقاية من فيروس كورونا، ارتفعت قيمة أسهم شركته منذ يناير/ كانون الثاني 2020 بنسبة 160%، ثم قفزت ثروته إلى 4.2 مليار دولار.

ستيفان بانسل المساهم بموديرنا

كان لقاح كورونا سببا في انضمام الفرنسي ستيفان بانسل منصب المدير التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية عام 2011، إلى عالم المليارديرات،فقد طورت شركته لقاحا آخر تصل فعاليته إلى 95% والمعتمد حاليا في الولايات المتحدة.

يمتلك بانسل 6% من أسهم الشركة التي ارتفعت بنسبة 550% منذ مطلع 2020، وتناهز ثروته 4.1 مليار دولار.

يوان ليبينج المساهمة في شنتشن كانجتاي

امتلكت الصينية يوان ليبينج 24% من شركة "شنتشن كانجتاي بيولوجيكال برودكتس" بعد طلاقها من رئيس الشركة الملياردير دو وايمين.

وتعمل الشركة على تطوير لقاح كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 90% العام الماضي، لتصل ثروة ليبينج 4.1 مليار دولار.

هو كون رئيس كونتيك ميديكال

نجح هو كون رئيس شركة "كونتيك ميديكال سيستمز" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية في رفع قيمة ثروته إلى 3.9 مليار دولار، بعد أن طرح حوالي 50% من أسهمها للاكتتاب العام في أغسطس/ آب 2020، وارتفعت على أثر ذلك بمقدار 150%.

وتنتج الشركة مجموعة من المنتجات الطبية للمستشفيات، مثل البخاخات وسماعات الأطباء، وأجهزة مراقبة ضغط الدم.

كارل هانسن مؤسس أبسيليرا الألمانية

بفضل امتلاكه 23% من شركة "أبسيليرا" الألمانية، دخل كارل هانسن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة نادي المليارديرات بثروة تناهز 2.9 مليار دولار، لاسيما بعد إدراج الشركة في بوصة ناسداك في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تعمل الشركة في التكنولوجيا الحيوية وتوظف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ابتكار علاجات الأجسام المضادة الواعدة للأمراض، ومنها فيروس كورونا حيث طلب الحكومة الأمريكية 300 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته بالشراكة مع شركة "إيلي ليلي".

تيموثي سبرينجر أستاذ الكيمياء الحيوية

يستثمر أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة هارفارد تيموثي سبرينجر في أسهم "موديرنا" منذ عدة سنوات حيث امتلك بها أسهم بقيمة 5 ملايين دولار عام 2010، ووصلت حصته فيها إلى 3.5%.

وبعد أن ارتفع سعر السهم باتت هذه الحصة تعادل قرابة 1.6 مليار دولار، وتمثل النصيب الأكبر من ثروة تيموثي البالغة حوالي ملياري دولار.

سيرجيو ستيفاناتو رئيس مجموعة تغليف طبية

استفاد ستيفانو رئيس شركة "ستيفانو" من جائحة كورونا، حيث وقعت شركته المتخصصة في تغليف العقاقير وإنتاج القوارير الزجاجية مع مؤسسة "جيتس" اتفاقا يقضي بتوريد 100 مليون قارورة لتسعة لقاحات مختلفة لفيروس كورونا.

وبفضل هذه الصفقة التي عقدتها المجموعة ضمن حزمة صفقات أخرى ارتفعت ثروة ستيفانو إلى 1.8 مليار دولار.

روبرت لانجر

يحوز روبرت لانجر أستاذ الهندسة الكيميائية في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" على لقب "أديسون الطب" بفضل عمله البارز في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

وهو أحد أبرز المستثمرين في شركة "موديرنا" حيث يمتلك 3% من أسهمها، وبفضل ذلك وصلت ثروته إلى 1.5 مليار دولار.

بريمشاند جودها

عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بمعالجة الملاريا، الذي تم الترويج له كعلاج لكورونا في بداية تفشي الوباء، قبل أن يثبت عدم فاعليته، كان سببا رئيسيا في تضخم ثروة رجل الأعمال الهندي بريمشاند جودها، الذي استحوذ على شركة "Ipca Labs" المنتجة للعقار، قبل عشرات السنين بالشراكة مع مع عائلة نجم بوليوود أميتاب باتشان.

وبفضل الحملة الدعائية الكبيرة للعقار ارتفعت أسهم الشركة العام الماضي، مما أسهم في وصول ثروة جودها إلى 1.4 مليار دولار.

أوجست تروندل مؤسس ميدباس

يمتلك تروندل 21% من أسهم شركتة "ميدباس" الأمريكية ويتولى بها أيضا منصب المدير التنفيذي.

وبفضل حصته في الشركة المتخصصة في إجراء تجارب إكلينيكية لشركات الأدوية التي تطور الأدوية والأجهزة الطبية، بلغت ثروته 1.3 مليار دولار في 2020.