شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنبؤ العرافة البلغارية.. عالم فلك: «كائن فضائي زار الأرض بالفعل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زعم دكتور آفي لوب، رئيس قسم علم الفلك في جامعة «هارفارد» الأمريكية، أن هناك كائن فضائي زار الأرض بالفعل عام 2017، كما أبدى توقعه بظهور المزيد من هذه الكائنات على الأرض.

يأتي ذلك بعد مرور أسابيع على نشر الصحف البريطانية تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانجا بشأن ما سيحدث خلال عام 2021، ورغم وفاتها عام 1996 ظلت تنبؤاتها تتحقق مثل تنبؤها بأحداث 11 سبتمبر.

وشملت تنبؤاتها العرافة البلغارية العمياء حدوث كوارث مدمرة وتوقف إنتاج الطاقة بشكلها المعروف المعتمد على الوقود والقضاء على مرض السرطان، ومن بين تنبؤاتها كان تواصل البشر مع الفضائيين خلال الـ 200 عام المقبلين.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ستار»، يدعي عالم الفلك أن هناك جسم غريب يوجد على بعد 25 سنة ضوئية، اسمه أومواموا بمعنى «الكشافة»، زار النظام الشمسي واقترب من كوكب الأرض، واعترض الطائرة المدارية له في 6 سبتمبر 2017.

وكتب آفي لوب في كتابه الجديد الذي لم يصدر بعد، مشيرًا إلى هذا الحدث «أول علامة على على وجود الحياة خارج الأرض»، ودعي أن الجسم الفضائي قد تم إطلاقه بجوار الأرض قبل التحرك بسرعة نحو كوكبة بيغاسوس، وأشار إلى أنه تم رصد الجسم لأول مرة بواسطة مرصد في جزيرة هاواي باستخدام تلسكوب المسح البانورامي، وهو أدق تلسكوب متاح حتى الآن.

وفي البداية اعتقد العلماء أن الجسم الفضائي هو مجرد مذنب عادي، لكن «لوب» لم يرى ذلك، وأبدى رأيه في ما قاله العلماء قائلًا: «إن هذا الافتراض ينطوي على مخاطر السماح بتحديد ما قد نكتشفه»، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو اكتشاف مخلفات فضائية على الكوكب.

ورغم السخرية التي تعرض لها عالم الفلك بسبب رأيه إلا أنه واثق من ظهور المزيد من الاكتشافات المماثلة في المستقبل القريب، مشيرًا لرغبته أن يصبح البشر على صلة بالكائنات الفضائية «يمكننا أن نتصرف معًا بشكل أفضل».