شكرا لقرائتكم خبر عن دمج لقاحى أسترازينيكا و"سبوتنيك v" المضادين لكورونا يوفر حماية عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، إن روسيا مستعدة لنقل التكنولوجيا بالكامل لإنتاج لقاح فيروس كوروناSputnik V إلى أوكرانيا، موضحًا أن اندماج لقاح سترازينيكا وسبوتنيك يوفر حماية لمدة عامين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال: بالطبع نحن على استعداد لنقل تقنياتنا بالكامل لإنتاج لقاح سبوتنيك Sputnik Vفي أوكرانيا.

وأضاف دميترييف، أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستعد لبدء تجارب مشتركة لمجموعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا من AstraZeneca و SputnikV في أوكرانيا، متابعًا: "نحن مستعدون لبدء التجارب السريرية للقاح مشترك بين AstraZeneca و Sputnik V في أوكرانيا، نحن مستعدون للتعاون مع أوكرانيا بكل الطرق الممكنة".

أضاف دميترييف، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF جاهز لبدء تجارب مشتركة لمجموعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا من استرازينيكا AstraZeneca وسبوتنيك Sputnik V في أوكرانيا.

وأضاف: "مستعدون لبدء التجارب السريرية للقاح كورونا المدمج بين AstraZeneca و Sputnik V في أوكرانيا، مؤكدًا نحن مستعدون للتعاون مع أوكرانيا بكل الطرق الممكنة".

في وقت سابق، وقع معهد أبحاث Gamalya للأوبئة والأحياء الدقيقة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسىRDIF ، و AstraZenecaمذكرة تعاون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، حيث إن الجمع بين لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي ولقاح كورونا من شركة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca سيوفر الحماية من الإصابة بفيروس كورونا لمدة عامين.