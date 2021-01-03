شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على تحاليل الدم التى يجب الصيام قبل إجرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبارات الدم من أسهل الطرق لتتبع صحة الشخص، وهو تحليل مفصل لعينة دمك المأخوذة من أوردة الذراعين إنها تساعد في تقييم حالة أعضائك وتحديد مدى نجاح العلاجات، واختبارات الدم مطلوبة في الغالب للكلى والكبد والغدة الدرقية والقلب، وهناك أنواع مختلفة من اختبارات الدم للأمراض المختلفة وهناك احتياطات مختلفة لها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحوصات الدم التي تتطلب الصيام وكيفية القيام بذلك بأمان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما أهمية الصيام عند إجراء التحاليل؟

الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب قبل إجراء التحاليل، وهو مطلوب قبل بعض الاختبارات للحصول على نتائج دقيقة، ويتم تقسيم الطعام والسوائل إلى جزيئات أصغر في معدتنا والتي يمتصها الدم لاحقًا هذا يمكن أن يغير مستوى مادة معينة في الدم مثل السكر والحديد والكولسترول.

التحاليل التي تتطلب الصيام

ليس عليك الصيام لجميع أنواع تحاليل الدم يمكن أداء بعضها في أي وقت من اليوم فيما يلي بعض الاختبارات التي يُطلب منك الصيام فيها.

-اختبار جلوكوز الدم الصائم

هذا الاختبار هو في الغالب لمرضى السكري لتشخيص كمية السكر في الدم مطلوب اختبار جلوكوز الدم الصائم لمعرفة ما إذا كان مستوى الجلوكوز في الجسم متوازنًا أم لا لهذا الاختبار، يجب على الشخص أن يصوم من 8 إلى 10 ساعات.

-اختبار الكولسترول

يساعد هذا الاختبار على تحديد كمية مستوى الكوليسترول الجيد والسيئ في الجسم يرتبط ارتفاع مستوى الكولسترول بمرض مختلف مثل مشكلة القلب يجب على الشخص تجنب الأطعمة والسوائل بخلاف الماء لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل الاختبار في بعض الحالات لا يكون الصيام مهمًا، لذا اتبع تعليمات طبيبك.

-فحص دم الحديد

يهدف هذا الاختبار إلى تحديد كمية الحديد في الدم ، والتي يمكن أن تسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. سيُطلب منك الصيام من الصباح وتجنب تناول أي نوع من المكملات لمدة 24 ساعة قبل الاختبار.

اختبارات أخرى

فيما يلي بعض الاختبارات الأخرى التي قد يُطلب منك صيامها

-اختبار مستوى الدهون الثلاثية

-اختبار مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

-اختبار مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

-لوحة التمثيل الغذائي الأساسية

-لوحة وظائف الكلى

-لوحة البروتين الدهني

كم ساعة يجب أن تصوم قبل التحاليل

يعتمد التوقيت على نوع اختبارات الدم المطلوب إجراؤها، بالنسبة لمعظم الاختبارات سيُطلب منك عدم تناول أي شيء لمدة 8 ساعات في حالات نادرة ، سيكون عليك الصيام لمدة 12 ساعة.

بعض الأشياء الأخرى التي يجب عليك تجنبها

-التدخين: يمكن أن يغير التدخين أيضًا نتيجة فحص الدم

-الكافيين: يمكن أن يضر الكافيين بصحة الجهاز الهضمي ، وبالتالي يجب تجنبه.

- الرياضة: ممارسة الرياضة قبل أي اختبار يمكن أن تسرع عملية الهضم.