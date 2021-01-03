شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تمنح الموافقة لشركة لونزا لإنتاج لقاح مودرنا لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجهات التنظيمية السويسرية لشركة لونزا Lonza Group المتعاقدة معها على البدء في إنتاج لقاح فيروس كورونا من مودرنا في مصنع في سويسرا، ونقلت عن متحدث باسم مصنع لونزا قوله "يجري العمل التحضيري الهام في الوقت الحالي بهدف تكثيف خطوط الإنتاج، وذلك وفقًا لما ذكرته Reutres.

وأضاف الموقع، أن الإنتاج على نطاق واسع يمكن أن يبدأ في غضون أيام حتى يمكن أن تبدأ عمليات تسليم اللقاحات بمجرد حصولها على الموافقة في أوروبا.

قال مسئولون، إن الجهة المنظمة للأدوية Swissmedic ، التي وافقت بالفعل على لقاح كورونا من شركة فايزر Pfizer وشريكتها BioNTech ، من المتوقع أن توافق على لقاح مودرنا Moderna قريبًا.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة وافقت على لقاح مودرنا في 19 ديسمبر، وفعلت كندا ذلك في 23 ديسمبر ومن المتوقع أن توافق عليه وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأضافت شركة لونزا، التي أعلنت في شهر مايو عن صفقة لتقديم جرعات لقاح مودرنا لفيروس كورونا، تقوم بالفعل بتصنيعها في مصنع أمريكي، تمتلك مودرنا أيضًا طاقتها الإنتاجية الخاصة.

وقال الموقع، إن المصنع السويسري لديه القدرة على إنتاج 800 ألف جرعة في اليوم، والتي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى شركة في إسبانيا تجهز جرعات فردية للتسليم.