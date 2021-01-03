شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن لقاح "كوفيشيلد" لفيروس كورونا.. بعد موافقة الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "TimesNowNews"، عن أن الهند وافقت أخيرًا على لقاح كوفيشيلد لفيروس كورونا مع بداية عام 2021، حيث تعمل لجنة الخبراء الحكومية لتقديم عروض العديد من صانعي اللقاحات الذين يسعون للحصول على الموافقة للاستخدام الطارئ "EUA"، لتوفير مناعة ضد فيروس كورونا.



لقاح كوفيشيلد لكورونا

اجتمعت لجنة الخبراء المتخصصين في1و2 يناير 2021 ووافقت على لقاح كوفيشيلد للاستخدام في حالات الطوارئ.



لقاح كوفيشيلد



لقاح كوفيشيلد لفيروس كورونا

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لقاح كوفيشيلد Covishieldلفيروس كورونا:

- لقاح أسترازينيكا / جامعة أكسفورد، من إنتاج معهد سيروم الهند

- يظهر فعالية بنسبة 90%و 62% في نظامين مختلفين من الجرعات

- أظهرت جرعتان كاملتان متباعدتان في الشهر فعالية بنسبة 62%.

- أظهرت جرعة منخفضة متبوعة بجرعة كاملة فاعلية 90%



اللقاح الجديد من كورونا

- يمكن تخزينه ونقله والتعامل معه في ظروف التبريد العادية

- يمكن تخزينه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 6 أشهر على الأقل

- مصنوع من نسخة ضعيفة ومعدلة من الفيروسات الغدية وهو فيروس نزلات البرد

- من المحتمل أن يتم تسعير Covishield في الهند بسعر 500 روبية 108.37 جنيه مصري، إلى 600 روبية، أى 130.05 جنيه مصري.

يذكر أن الهند اشتركت في العديد من التجارب على لقاحات فيروس كورونا، وتقوم بإنتاج العديد من لقاحات كورونا في مصانعها.