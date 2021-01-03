أسباب إصابة الأطفال بالسرطان..وتفاصيل تعرفي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 04:35 مساءً -

لأن سرطان الطفولة نادر جدًا، فقد لا يشك الطبيب في إصابة الطفل به في البداية، وللتأكد يُجري الطبيب فحصًا بدنيًا ويسأل عن التاريخ الطبي للمريض، وفي أثناء هذا الفحص، يراجع العلامات العامة للصحة، وتفاصيل طبية كثيرة للتعرف إليها وتوضيحها كان لقاؤنا والدكتور سراج الدين الحمامصي طبيب الأورام بالجامعة

ماذا تعرفين عن سرطان الأطفال؟

سرطان الأطفال

يتم علاج أكثر من 80 في المائة من الأطفال المصابين بالسرطان، ولكن في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتم شفاء 20 في المائة فقط

من أسباب انخفاض معدلات بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، عدم القدرة على الحصول على تشخيص دقيق، وتعذر الوصول إلى العلاج أو التخلي عنه أحياناً

وسبب آخر؛ وهو الوفاة من (الآثار الجانبية)، والانتكاسات المفرطة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم القدرة على الوصول إلى الأدوية الأساسية والتقنيات التي تعالج كل هذه الثغرات

سرطان الأطفال

سرطان الأطفال

هو نوع سرطان يصيب الطفل؛ ومصطلح سرطان الأطفال يطلق على الأطفال من أعمار 0–14

وفي بعض الأحيان يشمل تعريف سرطان الأطفال المراهقين من 15 إلى 19 عامًا

طب الأورام في الأطفال هو فرع من فروع الطب المتخصص في تشخيص السرطان في الأطفال وعلاجه

الأطفال المصابون بالسرطان معرضون لخطر تطور العديد من مشاكل التعلم أو المشاكل المعرفية

وقد تكون تلك الصعوبات ذات صلة بإصابات الدماغ الناشئة أصلًا عن مرض السرطان نفسه

وقد أظهرت الدراسات أن العلاجات الكيميائية أو الإشعاعية قد تتسبب في تدمير المادة البيضاء بالمخ وتعطيل النشاط الدماغي

السرطان ليس معدياً، لا يمكنك التقاطه من شخص آخر ولا يمكن لطفلك نقله إلى أشقائه أو الأطفال الآخرين في مدرسته

من غير المحتمل أن يتم تشخيص إصابة طفلين من عائلة واحدة بسرطان الطفولة

عوامل الخطر لسرطان الأطفال ليست مفهومة جيدًا، هذا يجعل من الصعب على الباحثين دراستها. لكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من المخاطر

أسباب السرطان عند الأطفال

أسباب سرطان الأطفال

حالات طبية..مشاكل النمو في الرحم..التعرض للعدوى..التعرض للإشعاعززعلاجات السرطان السابقة

كما يمكن أن تزيد بعض الحالات من خطر إصابة الطفل ببعض أنواع السرطانات؛ مثل الأطفال المصابين بمتلازمة داون فهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم بنسبة 10 إلى 20 مرة أكثر من الأطفال الآخرين

يصيب السرطان الأشخاص من جميع الأعمار، ويمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، يبدأ بالتغيرات الجينية في خلية واحدة ثم تنمو خارج نطاق السيطرة

في العديد من أنواع السرطان، ينتج عن ذلك كتلة (أو ورم). إذا تركت دون علاج، فإن السرطان يتوسع عمومًا، ويغزو أجزاء أخرى من الجسم ويسبب الوفاة

عدد قليل جدًا من السرطانات التي تصيب الأطفال ناتجة عن عوامل بيئية أو نمط حياة؛ لذلك يجب أن تركز جهود الوقاية من السرطان لدى الأطفال على السلوكيات التي تمنع الطفل من الإصابة بسرطان يمكن الوقاية منه

بعض أنواع العدوى المزمنة هي عوامل خطر للإصابة بسرطان الأطفال ولها أهمية كبيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

لذلك من المهم أن يتم التطعيم وأن نتبع طرقًا أخرى مثل التشخيص المبكر أو الفحص لتقليل العدوى المزمنة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، سواء في مرحلة الطفولة أو في وقت لاحق

تشير البيانات الحالية إلى أن ما يقرب من 10٪ من جميع الأطفال المصابين بالسرطان لديهم استعداد بسبب عوامل وراثية

ثلاثة أعراض رئيسية لسرطان الأطفال

سرطان الأطفال

قد يشير التغيير الحاد في السلوك إلى مرض خطير، على سبيل المثال أصبح الطفل النشط بطيئًا ومشتتًا

وأوضح الطبيب أن هذه التغييرات هي علامة مقلقة، تسمى الخمول البدني، يمكن أن تتحول إلى تعب سريع وعدم الحركة

إذا لاحظ الآباء افتقار الطفل للشهية وفقدان الوزن المفاجئ، واستمر الوضع طوال أسبوعين، في هذه الحالة، قد تنخفض طبقة الدهون على الجسم أو حتى تكون غائبة في بعض الأماكن،

ويجب الانتباه إلى عدم تناسق الجسم في الصدر والبطن، أو قد يظهر تورم تحت الجلد، على الذراعين والساقين والكدمات، وإذا لم تختفِ بعد بضعة أيام، فهناك حاجة لزيارة الطبيب

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأورام المختلفة والبقع والنتوءات التي لا تختفي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هي أيضًا سبب للذهاب إلى أخصائي

أنواع الاختبارات المخبرية المستخدمة في تشخيص الإصابة بالسرطان

اختبارات الدم، اختبارات البول، سحب خزعة العظام، خزعة الورم، البزل القطني

الفحوص التصويرية التشخيصية

سرطان الأطفال

الأشعة السينية

الفحص باستخدام المنظار الفلوري

الأشعة فوق الصوتية -مخطط الصدى-

التصوير بالأشعة المقطعية

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني

التصوير بالرنين المغناطيسي

التصوير بالطب النووي

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