معلومات خاطئة شائعة عن الأطعمة تؤثر على الصحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 2:22 مساءً

ذكر تقرير لموقع skybold الهندى، ان معلومات خاطئة شائعة تحاصرنا من نواحى كثيرة خاصة فيما يتعلق بنوعية الأطعمة التى نتناولها وهذا قد يضر بصحة الإنسان، فقد نبتعد عن تناول أطعمة مفيدة لمجرد أنه شائع عنها عدم فائدتها للجسم

5 معلومات خاطئة شائعة عن الأطعمة الغذائية

1- الأطعمة الغنية بالدهون غير صحية: واحدة من الخرافات الغذائية الأكثر شيوعًا هى أن الأطعمة الغنية بالدهون غير صحية، فليست جميع الدهون ضارة للجسم الذى يحتاج بالضرورة لدهون أساسية حتى يعمل بشكل صحيح ويساعد على إنقاص الوزن، فيمكن تصنيف الدهون إلى جيدة وسيئة وليست كلها ضارة للجسم كما يشاع عنها.

وتساعد الدهون الجيدة فى زيادة التمثيل الغذائى وتحمى القلب من الأمراض المختلفة، والتى تتمثل فى أطعمة مثل الأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل وزيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند والزبادي كامل الدسم والمكسرات مثل الجوز واللوز.

2- الأطعمة قليلة الدسم بدائل صحية: وهذا الأمر غير صحيح حيث ينجذب الكثير منا لتناول الأطعمة قليلة الدسم للحفاظ على الصحة، ولكن وفقًا للدراسات فإن الأطعمة قليلة الدسم يحتوى الكثير منها على سكر وملح مضاف أكثر بكثير مما هو موجود بالأطعمة ذات الدهون العادية ويمكن أن تسبب ضررًا أكثر للجسم.

3- أن تكون نحيفًا تكون بصحة جيدة، هذا خطأ شائع تمامًا، النحافة ليست دليلًا على الصحة الجيدة مثل السمنة، المهم أن تتبع نظامًا غذائيًا جيدًا وأن تمارس الرياضة بانتظام، وأن يكون لديك جدول نوم منتظم لتحسين صحتك والحفاظ على دهون الجسم الصحية.

4- جميع عصائر الفاكهة صحية: ليس هذا صحيحًا بشكل مطلق، حيث أن العصائر الطازجة المكونة أساسًا من الخضار غير النشوية أو العصير الغنى بالمواد الغذائية تحتوى على بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مهمة للجسم، ولكن هناك عصائر مليئة بالسكر والسعرات الحرارية والإفراط فى تناولها يؤدى إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى مثل تسوس الأسنان وعدم انتظام نسبة السكر فى الدم، لذلك من الأفضل أن يتم إعداد العصائر بالمنزل للتأكد من سلامة مكوناتها.

5- الكربوهيدرات تسبب زيادة الوزن: كثير من الناس يبتعدون عن تناول الكربوهيدرات لفقدان أو تجنب زيادة الوزن، ولكن استهلاك الكربوهيدرات بطريقة محدودة يمكن أن يفيد صحتنا ولا يسبب أى ضرر، حيث أن النظام الغذائى الذى يتكون من مزيج متوازن من الكربوهيدرات الغنية بالألياف يساهم فى تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكر وأمراض القلب، وذلك بحسب “اليوم السابع”.