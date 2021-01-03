سلالة كورونا الجديدة تحت السيطرة.. شفاء أول مصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي إن شاباً، 23 عامًا، خرج من العزل الصحي بعد أن كان أول شخص تثبت إصابته بسلالة كورونا الجديدة.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة في مقاطعة مارتن، على ساحل الكنز بولاية فلوريدا، لأول مرة الخميس الماضي من خلال أخذ العينات العشوائية من مركز السيطرة على الأمراض لاختبارات كورونا، وفق ما نقلته صحيفة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد.

وكشفت دراسة بريطانية حديثة أن الطفرة المتحورة من كورونا هي فعلًا أكثر عدوى من الطفرات السابقة، على النحو الذي كان يخشاه العلماء، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إلى ذلك، قال بريت جيروير، المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن لقاحات فيروس كورونا فعالة مع السلالة الجديدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن "جيروير" قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالا، ولا نعتقد ذلك"، مضيفا: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالا ضد هذا النوع (السلالة)."

وقال "جيروير" إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.