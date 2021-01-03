سلالة كورونا الجديدة تهدد بعزل "أكثر صرامة" في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19.

وبلغت حالات الإصابة بكوفيد-19 مستويات قياسية وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار.



وأجبر ذلك الحكومة بالفعل على إلغاء خططها لفتح المدارس في لندن والمناطق المحيطة بها وسط دعوات من نقابات المدرسين لإغلاق أوسع نطاقا.

وتخضع أغلب مناطق إنجلترا بالفعل لأكثر القيود صرامة في إطار نظام من 4 مستويات يهدف إلى وقف انتشار الفيروس وحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد.

ورد جونسون على سؤال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المخاوف من ألا يكون النظام المتبع كافيا للسيطرة على الفيروس قائلا إن القيود "للأسف، قد تشدد قريبا".

وأضاف: "من الواضح أن هناك نطاقا كبيرا من الإجراءات الأكثر صرامة التي يتعين علينا دراستها.. لن أتكهن الآن بما ستكون عليه".

من جهة أخرى أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك.

وتابع: "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".