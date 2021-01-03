1155 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وارتفاع الوفيات لـ1603

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.



وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 "منهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

واتخذت الحكومة الفلسطينية، السبت، مجموعة من الإجراءات منها منع "الحركة يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ولمدة أسبوعين.. كما تُمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".

وشملت القرارات أيضا منع إقامة "الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بجميع أشكالها".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 159052، تعافى منها 137802 وتوفي 1603.