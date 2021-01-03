"فايزر" تحصن فرق الرعاية الصحية في أفريقيا بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت شركتا فايزر وبايونتيك تزويد أفريقيا بـ50 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي أنتجتاه لتطعيم العاملين على الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في الفترة من مارس/ آذار المقبل حتى نهاية هذا العام، حسبما ذكرت رئاسة جنوب أفريقيا.



وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، متحدثة باسم الاتحاد الأفريقي، ردا على أسئلة لوكالة بلومبرج للأنباء إنه مع ذلك، فإن التكلفة "باهظة".

ولا تعتزم شركة موديرنا تقديم أي إمدادات لأفريقيا، كما لا تعتزم أسترازينكا تقديم إمدادات للقارة في عام 2021، وقد وجهت الاتحاد الأفريقي للتفاوض مع معهد أمصال الهند.

ولم تبرم جنوب أفريقيا بعد اتفاقا مباشرا مع أحد الموردين لتأمين لقاحات لفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الجنوب أفريقية إن محادثات تجرى مع شركة جونسون آند جونسون، التي لم يحصل لقاحها على الموافقة بعد.

وأكدت أن جنوب أفريقيا تجري بشكل منفصل محادثات مع عدد من موردي اللقاحات بما في ذلك أسترازينكا وجونسون آند جونسون وفايزر.