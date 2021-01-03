شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى فاوتشى: لقاحات كورونا ستكون إلزامية بالمستشفيات والمدارس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن المؤسسات الأمريكية مثل المستشفيات وربما المدارس سوف تجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، مضيفاً: "مع دخولنا في النطاق الكامل للتطعيم ضد كورونا فإن بعض الشركات والمستشفيات وبعض المنظمات قد تطلب الحصول على لقاح كورونا" في المستقبل.

وبحسب موقع "إنسايدر" أوضح الدكتور فاوتشي: "أنه بغض النظر عن موقف الحكومة من أن اللقاح سيكون إلزاميًا، ستكون هناك مؤسسات فردية أنا متأكد من أنها ستقرها".

وأشار فاوتشي، في مقابلة مع مجلة "نيوزويك"، إلى تجربته الخاصة مع المعاهد الوطنية للصحة، والتي تلزم جميع الموظفين والمتعاقدين بتلقي لقاحات الإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي بي سنويًا.

وأضاف: "يجب أن أحصل على شهادة كل عام إذا لم أفعل ، فلن أتمكن من رؤية المرضى. لذلك في هذا الصدد ، لن أتفاجأ، لأننا ندخل في النطاق الكامل لتطعيم كورونا، الذي قد تفعله بعض الشركات والمستشفيات ، وبعض المنظمات تتطلب التطعيم ضد كورونا. "

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن المدارس قد تكون من بين المؤسسات التي تفوض اللقاح وقال إنه "من الممكن جدا" أن يكون اللقاح مطلوبًا للسفر من وإلى الولايات المتحدة، مضيفاً: "كل شيء سيكون مطروحا للمناقشة".

وأضاف إن قرار توحيد اللقاح كشرط للسفر ليس قرارًا يمكن له اتخاذه لكنه قال إنه يعتقد أنها ستكون خطوة ذكية.

وتابع قائلاً: "فى حالات الحمى الصفراء نحن لا نطلب من الناس الحصول على لقاح الحمى الصفراء عندما تذهب إلى مكان ما لكن عندما ذهبت إلى ليبيريا أثناء تفشي الإيبولا كان علي أن أحصل على لقاح الحمى الصفراء وإلا لن يسمحوا لي بدخول ليبيريا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، قامت بتطعيم حوالي 3.5 مليون جرعة منذ أن وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاحات فايزر وموديرنا.