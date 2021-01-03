شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: لا زيادة فى حالات الأطفال المصابين بكورونا فى الموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أطباء بريطانيون أنه لا زيادة فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطفال فى السلالة الجديدة للفيروس القاتل، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

من جانبها، قالت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل (RCPCH) إنه لا يوجد حالات متزايدة بين الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وذلك ردًا على ما صرحت به لورا دوفيل، رئيس مستشفى فى لندن بأن هناك عنبر مليء بالأطفال المصابين بفيروس كورونا بالمستشفى.

وقالت لوردا إن هذه الموجة انتشرت بسرعة كبيرة فى غضون أسبوع أصبح الأمر سيئًا للغاية، هناك أطفال كثيرون مصابون بالفيروس على عكس ما كان عليه الأمر فى الموجة الأولى.

من جانبه، قال البروفيسور راسل فينر رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال (RCPCH)، عادة ما تمتلئ العنابر بمرضى الأطفال فى الشتاء، ولكن ليس هناك زيادة فى عدد المصابين منهم بفيروس كورونا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".

أوضح البروفيسور فينر أنه مع زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا فى الموجة الثانية، من الطبيعى أن نشهد زيادة طفيفة بين الأطفال، ولكن الغالبية العظمى من الأطفال والشباب ليس لديهم أعراض شديدة للفيروس بل خفيفة جدًا.

وأضاف رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال "يبدو أن الشكل الجديد لفيروس كورونا يؤثر على جميع الأعمار، ولكن حتى الآن ليس هناك أى حالات خطيرة بين الأطفال والشباب".

فيما أكد الدكتور رونى تشيونج، استشارى طب الأطفال فى مستشفى "إيفلينا" بلندن أن فيروس كورونا منتشر فى المستشفيات بصورة كبيرة ولكن لا توجد حالات كبيرة بين الأطفال، كما لا توجد أى حالات بين الأطفال تحتاج للعناية المركزة.