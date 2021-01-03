مصر تعتمد لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا

الأحد 3 يناير 2021

اعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد "سينوفارم".



وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء السبت، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "ام بي سي مصر": "إن هيئة الدواء المصرية أصدرت اليوم الترخيص الرسمي للقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتبلغ فاعلية هذا اللقاح أكثر من 79%، وفق الشركة.

ووصلت أول شحنة من اللقاح مصر في ديسمبر/كانون الأول، وتشمل 50 الف جرعة.

وأشارت زايد أن التطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية، التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، موضحة أن تلك الشحنة يتوقع وصولها بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ويستخدم لقاح مجموعة "سينوفارم" فيروساً "غير نشط" يثير استجابة مناعية لدى متلقّيه تمكنه من مقاومة الوباء.

وأعلنت زايد أن مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنها تتوقع وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير/كانون الثاني.

وأكدت أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مصر "لن يكون مجانياً للجميع" وأن القادرين على دفع ثمنه سيشترونه، وأنه ستكون هناك آلية لتوفيره مجاناً لغير القادرين.

وسجلت مصر حتى الآن 140.878 إصابة بالفيروس و7741 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.