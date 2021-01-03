شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق غدًا برنامجا للتطعيم بلقاح أسترازينيكا.. وتؤكد: آمن وفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن إطلاق برنامج للتطعيم بلقاح أسترازينيكا غدًا الإثنين، وسوف يتسارع التطعيم في الأسابيع القليلة الأولى من العام الجديد، مؤكدًا أن هذا اللقاح الآمن والفعال، سيغطي جميع السكان، بالإضافة لجرعات لقاح فايزر - بيونتيك، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وكانت بريطانيا قد وافقت أخيرًا على لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، و الذي طورته جامعة أكسفورد للاستخدام في المملكة المتحدة، مع توزيع ملايين الجرعات خلال شهر يناير.

وقد وصف وزير الصحة البريطانى التوصل للقاح بفعالية 90% بأنها كانت "أنباء رائعة" و "لحظة للاحتفال بالعلوم البريطانية".

من جهته قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) "قبلت الحكومة البريطانية توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للسماح باستخدام لقاح كورونا التابع لجامعة أكسفورد / أسترازينيكا، "يأتي ذلك بعد تجارب سريرية صارمة وتحليل شامل للبيانات من قبل خبراء في الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA ، والتي خلصت إلى أن اللقاح قد استوفى معاييره الصارمة للسلامة والجودة والفعالية."

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن اللقاح آمن ويجب إعطاؤه في جرعتين قياسيتين حتى 12 أسبوعًا، بدلاً من 4 أسابيع.

وقالت صحيفة الإندبندنت، إنه وفقًا لبيانات التجربة التي تمت مشاركتها مع الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحيةMHRA ، تساعد فترة الـ3 أشهر على إحداث استجابة مناعية فعالة بنسبة 80 % في الوقاية من المرض.

لم يتم اعتماد نظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة، والذي بدا أنه فعال بنسبة 90%، من قبل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA ، التي قالت "لم يتم تأكيد النتائج من خلال التحليل الكامل".

من المأمول أن يتم تطعيم جميع الفئات المعرضة للخطر باستخدام لقاح أكسفورد-استرازينكا بالإضافة إلى لقاح فايزر بيونتك BioNTech-Pfizer بحلول نهاية أبريل، مما يساعد على تخفيف الضغط على NHS وسط طوفان من الاستشفاء مدفوعًا بمتغير فيروس كورونا الجديد.