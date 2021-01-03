كورونا يتراجع بكوريا الجنوبية.. أقل إصابات في 4 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من إصابات كورونا خلال نحو 4 أسابيع بمساعدة القيود المشددة المفروضة خلال موسم عطلات العام الجديد.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة المسجل، السبت، بلغ 657 إصابة، وهو ما يقل كثيرا عن 824 حالة سُجلت يوم الجمعة، لكنه يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 63244، وبلغ عدد الوفيات 962 وفاة.



وقال سون يونج-راي المسؤول الكبير في قطاع الصحة بإفادة صحفية: "يجري العمل على احتواء الموجة الثالثة الأحدث من انتشار فيروس كورونا نتيجة للفحوص الموسعة للكشف عن كوفيد-19 وتشديد إجراءات التباعد".

وأضاف أن من السابق لأوانه القول إن الوضع تحول بصورة نهائية إلى التحسن نظرا لتراجع عدد الفحوص خلال عطلات العام الجديد والعطلة الأسبوعية.

كانت الحكومة قررت، السبت، توسيع نطاق حظر التجمعات الخاصة التي يزيد عدد المشاركين فيها على 4 ليشمل كل أنحاء البلاد، كما مددت أجل قواعد التباعد الاجتماعي غير المسبوقة المفروضة في سول والمناطق المجاورة حتى 17 يناير/ كانون الثاني.