توفير عشرات الملايين من لقاحات كورونا.. هدف بريطاني في 3 شهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينكا المضاد لكوفيد-19.

وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أن هذه الجرعات ستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، مؤكدا أن بلاده تأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الـ3 المقبلة.



من جهة أخرى أوضح جونسون أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك.



جاء ذلك ردا على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.

وقال جونسون لـ"بي. بي. سي": "ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية".

وتابع أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك.