سلالة كورونا الجديدة تضرب نيوزيلندا بـ6 إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة النيوزيلندية، الأحد، إنها اكتشفت لأول مرة 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضحت أن "الحالات الـ6 تعود لـ5 أشخاص جاؤوا من المملكة المتحدة وواحد من جنوب أفريقيا، وصلت إلى نيوزيلندا بين يومي 13 و25 ديسمبر/ كانون الثاني وخضعت للاختبارات الروتينية في أماكن مهيأة للحجر في إطار الاختبارات الرقابية الروتينية أو لظهور أعراض على أصحابها"، حسب صحيفة "نيوزيلند هيرالد" المحلية.



وأكد الدكتور آشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة في نيوزيلندا، أن المصابين بفيروس كورونا المتحور يتلقون نفس العلاج المطبق على الإصابات بالفيروس التاجي العادي وأنه ليس أكثر ضررا باستثناء كونه أسرع انتشارا.

بهذه الإصابات الـ6 الأولى بالفيروس التاجي المتحور، تصبح نيوزيلندا البلد الـ31 الموبوء بهذا الفيروس "البريطاني".

وأضافت الصحيفة النيوزيلندية أن المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة الأمريكية سيحتاجون، ابتداء من يوم 15 يناير/ كانون الثاني، إلى اختبارات كورونا سلبية قبل انطلاق رحلاتهم باتجاه نيوزيلندا.